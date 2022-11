Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 x Camarões, último da fase de grupos

Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 x Camarões, último da fase de grupos

Depois de enfrentar (e vencer) a Sérvia e a Suíça pelo grupo G na Copa do Mundo do Qatar, o próximo jogo do Brasil será contra a seleção de Camarões. A partida está marcada para o dia 2 de dezembro, sexta-feira, no estádio Lusail e será realizada às 16h (horário de Brasília). Este vai ser o último desafio da seleção na fase de grupos da competição, que começou no dia 20 de novembro.

Próximo jogo do Brasil: conheça o adversário Camarões

O próximo jogo do Brasil vai ser contra a seleção de Camarões, que participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo em 1982, na Espanha. Apesar de ter poucas participações em copas, a seleção camaronesa é considerada uma das melhores da África na atualidade. Entre os grandes atletas que já defenderam o país está Samuel Eto’o, atacante que já jogou por times como Real Madrid, Barcelona e Inter de Milão.

O jogador Choupo-Moting, um dos destaques da equipe, atua no Bayern de Munique (Alemanha) e, além dele, há outros jogadores camaroneses espalhados por clubes de várias partes do mundo. Já o goleiro André Onana, que atualmente defende a Inter de Milão (Itália), acabou afastado do grupo horas antes do empate contra a Sérvia, na manhã do dia 28 de novembro, por problemas disciplinares.

O título mais importante conquistado pela seleção de Camarões foi a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 e a melhor participação na Copa do Mundo foi em 1990, quando ficou em quinto lugar. Na Copa do Qatar, Camarões é considerado o azarão do grupo G.

Onde assistir Brasil x Camarões

O próximo jogo do Brasil, que vai ser realizado no dia 2 de dezembro no estádio Lusail às 16h (de Brasília) será transmitido na televisão pela Globo e pelo SporTV, mas também é possível acompanhar a partida pela internet. Globoplay, Portal GE e Fifa+ também vão transmitir o jogo. Com exceção do SporTV, que é um canal fechado para assinantes, todas as outras transmissões serão gratuitas.

No YouTube, o canal do Casimiro está transmitindo os jogos do Brasil na Copa do Mundo e na Twitch, plataforma de vídeos gratuita, também é possível acompanhar o próximo jogo do Brasil contra Camarões.

Horários dos jogos da Copa do Mundo

Na fase de grupos da Copa do Qatar, são realizados quatro jogos por dia nos seguintes horários: 7h, 10h, 13h e 16h (horários de Brasília). A partir do dia 29 de novembro, serão apenas dois jogos por dia, às 12 e às 16h.

As partidas da semifinal serão às 16h dos dias 13 e 14 de dezembro e a final está marcada para as 12h do dia 18 de dezembro, no estádio Lusail, onde o Brasil enfrenta Camarões no próximo dia 2. A diferença de fuso entre Brasil e Qatar é de 6 horas.

Quais serão os jogos do dia 2 de dezembro?

No dia em que o Brasil enfrenta Camarões na Copa, há ainda outros três jogos: Gana x Uruguai, Coreia do Sul x Portugal e Sérvia x Suíça, que também são do grupo G. As oitavas de final da Copa começam no dia 3 de dezembro, sábado, entre seleções dos grupos A, B, C e D. O Brasil volt a campo no dia 5 de dezembro, caso se classifique em primeiro lugar, ou no dia 6 de dezembro, se ficar em segundo do grupo.

Qual será a escalação de Camarões no jogo contra o Brasil?

No próximo jogo do Brasil, a seleção de Camarões deve seguir com o mesmo grupo dos outros jogos, com exceção do goleiro André Onana, que foi afastado do elenco. Saiba quem são os jogadores camaroneses que representam o país no Qatar:

Goleiros: Devis Epassy e Simon Ngapandouetnbu

Defesa: Jean-Charles Castelletto, Enzo Ebosse, Collins Fai, Olivier Mbaizo, Nicolas Nkoulou, Tolo Nouhou, Christopher Wooh

Meio-campo: Martin Hongla, Pierre Kunde, Olivier Ntcham, Gael Ondoua, Samuel Oum Gouet, Andre-Frank Zambo Anguissa

Ataque: Vincent Aboubakar, Christian Bassogog, Eric Maxim Choupo-Moting, Souaibou Marou, Bryan Mbeumo, Nicolas Moumi Ngamaleu, Jerome Ngom, Georges-Kevin Nkoudou, Jean-Pierre Nsame, Karl Toko Ekambi