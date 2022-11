Brasil é hexa ou penta na Copa do Mundo? Relembre os títulos da seleção

O time brasileiro tem uma grande tradição no futebol e é o maior campeão da história das Copas do Mundo.

A seleção brasileira está na Copa do Catar em busca de colocar mais uma estrela em seu uniforme. Mas o Brasil é hexa ou penta? Quantos torneios os brasileiros venceram? Relembre as vitórias do time nos últimos mundiais.

Títulos do Brasil na Copa do Mundo

Em 2022, o Brasil vai em busca da sexta estrela na camisa, ou seja, do hexa. A seleção brasileira é pentacampeã da Copa do Mundo, pois venceu o torneio cinco vezes. Relembre as histórias das últimas vitórias da equipe brasileira no Mundial.

Campeão na Copa de 1958

O primeiro título do Brasil no Mundial foi conquistado em 1958. Na época, nomes como Pelé, Vavá, Garrincha e Zagallo engrossaram a seleção. O time brasileiro disputou o torneio com outras 15 equipes. Na fase de grupos, o campeão saiu na frente, vencendo a Áustria e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), além de empatar com a Inglaterra.

Nas quartas de final, o Brasil venceu o País de Gales e nas semifinais, passou pela França. A final foi disputada contra a Suécia, que também era o país sede da Copa. A seleção brasileira começou o jogo levando um gol. Logo no primeiro tempo, o time virou a partida, balançando a rede duas vezes. Na segunda etapa, a equipe sueca marcou mais uma vez e o Brasil três. Os gols brasileiros foram marcados por Vavá (2), Pelé (2) e Zagallo (1).

Bicampeão da Copa do Mundo de 1962 - O Brasil é hexa ou penta?

O bicampeonato do Brasil foi conquistado na Copa do Chile em 1962. Embora o time fosse muito parecido com o do Mundial passado, os brasileiros sofreram com a ausência de Pelé na maior parte dos jogos. O craque se contundiu na primeira partida do torneio e foi substituído por Amarildo. O atacante fez bonito no evento e conquistou a vice-artilharia. A final foi disputada com a Tchecoslováquia e o Brasil venceu por 3x1, com gols de Vavá, Zito e Amarildo. Em 1962, Garrincha foi eleito o melhor jogador da Copa.

Tricampeão da Copa do mundo de 1970

A Copa de 1970 teve vários marcos históricos para o mundo. Nesse torneio foi a primeira vez em que os jogos da seleção brasileira foram transmitidos ao vivo para o país. A genialidade de Pelé se sobressaiu em diversos lances e a defesa de Gordon Banks entrou para a história como a defesa mais difícil já realizada no futebol. O goleiro da Inglaterra impediu que a cabeçada de Pelé fosse convertida em gol.

O Brasil iniciou a Copa de 70 bem, sendo o primeiro de seu grupo, que ainda contava com a presença de Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. Nas quartas, a seleção venceu o Peru por 4x2 e na semi passou pelo Uruguai, país que sediou o torneio. A final foi disputada com a Itália, time que era bicampeão na época. Os brasileiros, no entanto, foram superiores e venceram os italianos por 4x1. O Brasil foi o primeiro tricampeão da Copa.

Tetracampeão da Copa do Mundo de 1994

A Copa de 1994, sediada nos Estados Unidos, foi a redenção do capitão Dunga, que havia feito uma má atuação no torneio anterior. O Brasil avançou na fase de grupos vencendo os jogos contra a Rússia e Camarões e empatando com a Suécia. Nas oitavas, a seleção venceu os anfitriões do Mundial. Nas quartas, o time brasileiro derrotou os Países Baixos e, em seguida, tirou a Suécia da disputa na semifinal.

A final foi, novamente, disputada com a Itália. Dessa vez, o jogo foi mais equilibrado e decidido por 3x2 nos pênaltis.

Penta campeão em 2022

A última Copa que o Brasil venceu foi em 2002, quando conquistou o pentacampeonato. O torneio foi sediado no Japão e contou com a presença de 32 seleções. O time brasileiro passou da fase de grupos em primeiro lugar, vencendo Turquia, China e Costa Rica. Nas oitavas, o então tetracampeão derrotou a Bélgica por 2x0. Nas quartas, a seleção venceu a Inglaterra e na semifinal, Ronaldo Fenômeno decidiu o jogo marcando contra a Turquia.

A final foi disputada com a Alemanha, que perdeu por 2x0. Em 2002, o time do Brasil era composto por nomes famosos como: Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Cafu, Lúcio e Rivaldo.

Brasil na Copa de 2022 rumo ao hexa

O Brasil entra na Copa do Mundo de 2022 como um dos favoritos ao títulos. O time fez uma boa campanha nas eliminatórias e se classificou invicto e em primeiro lugar. Em novembro, Tite divulgou seus 26 convocados para o torneio, veja quem são eles:

Gol: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

Zaga: Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea).

Meio de Campo: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham).

Ataque: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Jogos do Brasil da Copa de 2022

Brasil e Sérvia

Data: 24 de novembro

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail em Doha

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Brasil e Suíça

Data: 28 de novembro (segunda-feira)

Horário: 13h (horário de Brasília)

Onde: Estádio 974 em Doha

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Brasil e Camarões

Data: 2 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail em Doha

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

