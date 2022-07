Quantas vezes o Flamengo ganhou do Corinthians? Quem vence o duelo

Clássico entre as equipes reúne as duas maiores torcidas do futebol brasileiro

O Clássico do Povo, Encontro das Nações ou Clássico das Multidões é sem dúvidas um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Mas quantas vezes o Flamengo ganhou do Corinthians na história? Os números são equilibrados, mas certamente um deles tem a vantagem para si no quesito vitórias e até mesmo em gols marcados.

Quantas vezes o Flamengo ganhou do Corinthians?

No Clássico do Povo, o Flamengo ganhou do Corinthians por 59 vezes. Enquanto isso, o Corinthians tem 54 vitórias contra o Rubro-Negro, além dos 30 empates, segundo as estatísticas do site Meu Timão.

Em toda a história do clássico no futebol profissional, as equipes se enfrentaram por 143 jogos, segundo os dados do Meu Timão. Este número inclui amistosos, confrontos na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e até mesmo o Torneio Rio-São Paulo. Os placares vão de um gol marcado para resultados elásticos.

O primeiro jogo entre as equipes aconteceu em 1 de dezembro de 1918 em amistoso. Sob o placar de 2 a 1, o Corinthians levou a melhor. Porém, o jogo virou em favor do elenco carioca já que contam com mais vitórias com relação ao rival paulista.

Qual a maior goleada entre Corinthians e Flamengo?

A maior goleada entre Corinthians e Flamengo aconteceu em 25 de fevereiro de 1961, em amistoso. Pelo placar de 7 a 2, o elenco paulista levou a melhor e garantiu o maior placar entre as duas equipes.

No quesito gols, o Flamengo também leva vantagem. Segundo as estatísticas do site Meu Timão, foram 436 gols no total entre o clássico, com vantagem do Rubro-Negro em 224 gols marcados contra 212 do Corinthians.

Confira as maiores goleadas entre Corinthians e Flamengo.

Corinthians 5 x 4 Flamengo – Amistoso em 20 de dezembro de 1941

Corinthians 4 x 4 Flamengo – Amistoso em 21 de junho de 1945

Flamengo 6 x 2 Corinthians – Torneio Rio-São Paulo em 22 de dezembro de 1950

Corinthians 6 x 0 Flamengo – Torneio Rio-São Paulo em 3 de maio de 1953

Corinthians 5 x 1 Flamengo – Amistoso em 10 de maio de 1956

Corinthians 7 x 2 Flamengo – Amistoso em 25 de fevereiro de 1961

Flamengo 5 x 1 Corinthians – Amistoso em 17 de fevereiro de 1974

Flamengo 5 x 2 Corinthians – Brasileirão em 28 de agosto de 1994

Qual time que tem mais título: Corinthians ou Flamengo?

O Flamengo é quem mais levantou troféus no século 21. Foram 10 títulos segundo o levantamento do portal UOL Esportes, incluindo Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e até Supercopa do Brasil. Já o Corinthians, enquanto isso, garantiu 9 taças, tornando-se o segundo maior campeão do século.

Pela Libertadores, o Flamengo ganhou o título em 2019 ao vencer o River Plate na final de Lima, no Peru. Já o Timão venceu em 2012 ao derrotar o Boca Juniors em final eletrizante, disputada em dois jogos.

O Flamengo tem também a Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Brasileirão e até Copa dos Campeões, enquanto o Timão conquistou o Mundial de Clubes em 2012.

Confira os títulos entre as equipes e a comparação, segundo o levantamento do UOL Esportes.

FLAMENGO

Libertadores – 2019

Recopa Sul-Americana – 2020

Brasileirão – 2009, 2019 e 2020

Copa do Brasil – 2006 e 2013

Supercopa do Brasil – 2020 e 2021

Copa dos Campeões – 2001

CORINTHIANS

Mundial de Clubes – 2012

Libertadore – 2012

Recopa Sul-Americana – 2013

Brasileirão – 2005, 2011, 2015 e 2017

Copa do Brasil – 2002 e 2009

