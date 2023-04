Quanto ganha o campeão da Taça Rio de 2023?

Botafogo e Audax disputam a Taça Rio de 2023. As finais ocorrerão nos dias 02 e 09 de abril. O jogo da volta é de mando do Fogão. O campeão fica com o troféu, e na angústia de saber se receberá ou não uma premiação em dinheiro.

Qual é a premiação da Taça Rio?

Para se entender sobre toda a problemática que envolve a premiação da Taça Rio é necessária a explicação de todo o contexto entre os clubes e a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

Em novembro de 2022, a federação soltou um documento onde previa uma quantia em premiação para o campeão do Cariocão em 2023. Seriam R$ 9 milhões distribuídos entre o vencedor

R$8 milhões para a equipe campeã e R$ 1 milhão para o time que ficasse em segundo lugar. Porém, está passando por um déficit em suas receitas que derivam de acordos comerciais.

Para se ter noção do iceberg, nas edições de 2021 e 2022, o campeão do torneio estadual, não recebeu um centavo se quer de premiação pelo título conquistado.

Em 2023 a Ferj propôs um acordo de imagem a todos os clubes do Campeonato Carioca. O negócio seria fechado juntamente com a Brax, empresa detentora dos direitos de transmissão da competição, e com a Band, que passa as partidas, na TV aberta e fechada.

Dos 4 grandes do Rio, apenas Flamengo e Fluminense firmaram o contrato. De acordo com apuração do UOL, o rubro-negro receberá R$ 21 milhões e o tricolor R$ 14 milhões. Botafogo e Vasco não assinaram a proposta, pois queriam uma divisão igual do valor entre todos os times.

A premiação dependerá se a FERJ obtiver lucro com o acordo de imagem. Caso isso aconteça, aí sim uma recompensa será dada aos campeões e vices do Campeonato Carioca e da Taça Rio. Entretanto, sem um valor previsto no momento.

O Cruz-maltino e o Fogão fecharam um acordo com a CazéTV e suas partidas estão sendo transmitidas por lá.

Quando é a final da Taça Rio?

A Taça Rio é a competição que engloba as 4 equipes que não avançaram para as fases finais do Campeonato Carioca. Após passar pela Portuguesa-RJ, o Botafogo carimbou sua vaga para a decisão.

Já o Audax passou pelo Nova Iguaçu e fará a final conta o Fogo. A primeira parte da decisão ocorre no dia 02 de abril. Os 90 minutos finais serão disputados no dia 09 de abril. O jogo de ida é de mando do Audax.

A primeira partida será de transmissão exclusiva do canal por assinatura, BandSports. Já o duelo da volta poderá ser acompanhado unicamente no canal CazéTV, no Youtube ou na Twitch.

Audax x Botafogo – Jogo de Ida – Final da Taça Rio 2023

Data: Domingo, 02 de abril.

Horário: 18h – Horário de Brasília.

Local: Estádio Raulino de Oliveira.

Botafogo x Audax – Jogo de Volta – Final da Taça Rio 2023

Data: Domingo, 09 de abril.

Horário: 16h – Horário de Brasília.

Local: Estádio Raulino de Oliveira.

