Tudo sobre quando começa a fase de grupos da Libertadores 2023

Em sorteio realizado no dia 27 de março, na sede da Conmebol, no Paraguai, foram definidos como será a fase de grupos da Libertadores 2023. Resta saber quando a corrida pela “Glória Eterna” começará.

Quando começa a fase de grupos da Libertadores?

O início rumo ao título tem dia para começar. Na terça-feira dia 04 de abril acontecerá a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. E já terá brasileiro em campo: Independiente Medellin (COL) e Internacional jogarão às 21h00 (horário de Brasília).

A primeira fase termina no dia 28 de junho. O sorteio dos confrontos das equipes classificadas para as oitavas de final, acontecerá no dia 05 de julho. A cerimônia será realizada na sede da CONMEBOL.

Datas fase de grupos da Libertadores :

Oitavas de final: 19/07 a 26/07

Quartas de final: 23/08 a 30/08

Semifinal: 27/09 a 04/10

Final: 11 de novembro

Onde será a final da Libertadores?

O palco da decisão já está definido: a final da Libertadores será no Maracanã. O templo do futebol localizado no Rio de Janeiro já recebeu a final em outras 4 oportunidades:

Libertadores 1963: Santos 3 x 2 Boca Juniors (ARG)

Libertadores 1981: Flamengo 2 x 1 Cobreloa (CHI)

Libertadores 2008: Fluminense 3 (1) x (3) 1 LDU (EQU)

Libertadores 2020 – Palmeiras 1 x 0 Santos

Quais são os grupos da Libertadores?

A Libertadores é o troféu que todos os clubes da América do Sul querem ter em sua galeria. Porém, só um será o grande campeão.

32 equipes foram divididas em 8 grupos. Cada chave contém 4 times. Após 6 rodadas com turno e returno, o primeiro e o segundo avançam para a disputa da fase mata-mata.

Na noite do dia 27 de março, a CONMEBOL realizou o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023.

Conheça grupo a grupo:

Grupo A: Flamengo, Racing (ARG), Aucas (EQU) e Ñublense (CHI)

Grupo B: Nacional (URU), Internacional, Metropolitanos (VEN) e Independiente Medellin (COL).

Grupo C: Palmeiras, Barcelona (EQU), Bolívar (BOL) e Cerro Porteño (PAR).

Grupo D :River Plate (ARG), Fluminense, The Strongest (BOL) e Sporting Cristal (PER).

Grupo E: Independiente del Valle (EQU), Corinthians, Argentinos Juniors (ARG) e Liverpool (URU).

Grupo F: Boca Juniors (ARG), Colo-Colo (CHI), Monagas (VEN) e Deportivo Pereira (COL).

Grupo G:Athletico-PR, Libertad (PAR), Alianza Lima (PER) e Altético-MG.

Grupo H: Olimpia (PAR), Atlético Nacional (COL), Melgar (PER) e Patronato (ARG).

Athletico-PR e Atlético-MG estão na mesma chave. Vale lembrar que equipes do mesmo país podem se enfrentar na fase de grupos. Porém esse confronto só ocorrerá se um das equipes tiver garantido sua vaga pela pré-libertadores.

O Galo carimbou seu passaporte para a Liberta deste ano após na fase eliminatória passar por Carabobo (VEN) e Millionarios (COL).

Quem ganhou a Libertadores em 2022?

O Flamengo é o atual campeão da edição. No dia 29 de outubro de 2022 venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e conquistou o tricampeonato da Libertadores.

Caso fique com o caneco novamente, o rubro-negro carioca será a primeira equipe brasileira com quatro estrelas de campeão da América.

Quanto ganha o campeão da Libertadores?

O vencedor do jogo da final levará para casa R$ 92 milhões. Além também da premiação de R$ 1,58 milhão por cada vitória na fase de grupo. E não para por aí, cada classificação no mata-mata, também será recompensada.

Onde vai passar a Libertadores?

A Libertadores será transmitida pela Globo na Tv aberta. O canal pode ser assistido no app “Globoplay” de forma gratuita. Já nos canais por assinatura a opção é a ESPN. Pelo streaming as opções são: Star+ (www.starplus.com.br) e Paramount+ (www.paramountplus.com.br), os dois serviços possuem app.