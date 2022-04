Quem são os convocados para a Copa do Mundo do Catar?

Em novembro, a equipe de ouro do Brasil embarca para mais um Mundial, visando o tão sonhado título do hexacampeonato. Quem são os jogadores convocados para a Copa do Mundo 2022, no entanto, ainda não se sabe. Tite faz suspense de alguns nomes. Outros já se pode dizer que são figurinhas carimbadas na seleção.

Possíveis convocados para a Copa do Mundo 2022

Tite tem até o dia 20 de outubro de 2022 para decidir quem são os convocados para a Copa do Mundo do Catar – data limite da FIFA. Mas entre os prováveis convocados para a disputa do hexa estão: Alisson, Neymar, Paquetá, Vinicius Jr, Raphinha, Bruno Guimarães, Richarlisson, Daniel Alves e Thiago Silva. Alguns desses nomes estavam presentes na última partida das eliminatórias para o Mundial, contra a Bolívia.

Dois nomes, no entanto, ganharam bastante projeção nos últimos meses: os atacantes Raphinha e o de Vinícius Jr. Ambos vêm em boa fase e, por isso, são bem cotados para a Copa 2022.

Raphinha, atualmente com 24 anos, joga na liga inglesa de futebol, pelo Leeds United. Ele já soma 10 gols na atual temporada (2021/2022), além de três assistências ao gol para o time. Já na seleção brasileira, o atacante participou de sete jogos, marcando três gols e duas assistências.

Vale ressaltar que dois times europeus estão de olho no atacante brasileiro para completar suas equipes: Barcelona e Bayern de Munique. Isso só mostra como o atacante tem se destacado. O seu passaporte para a Copa do Mundo 2022 está praticamente certo.

Outro que tem arrancado olhares é o atacante Vinicius Jr. Ele joga pelo Real Madrid e tem trazido números interessantes nesta temporada de 2021/2022. Das 45 partidas jogadas, já marcou 17 gols e contribuiu com 18 assistências.

Aos 21 anos, Vinicius Jr. promete trazer grandes feitos no futebol e sua convocação para a Copa do Mundo está cada vez mais próxima.

Como está o desempenho dos jogadores para a Copa do Mundo 2022?

GOLEIROS:

Atualmente, Alisson é o principal goleiro da seleção brasileira. Desde 2018, vem sendo o grande titular da camisa 1. Mas, se vale o destaque, Ederson e Weverton são dois goleiros que vem se consolidando bastante e despertando o olhar do treinador Tite.

Desde 2020, Weverton entrou em campo cinco vezes pela seleção canarinho, enquanto Ederson entrou nove vezes em cena para defender o Brasil.

ATACANTES:

Não há dúvidas. Entre os atacantes mais bem cotados para defender a seleção na Copa do Mundo 2022 estão: Neymar, Raphinha e Vinícius Jr. O trio se destacou bastante no último ano.

MEIAS:

Agora, recém-recuperado da lesão no joelho, Philippe Coutinho volta a apresentar grande destaque e ter o nome fortemente cogitado para a Copa do Mundo 2022.

Nos últimos meses, o meia recuperou o ritmo que havia perdido e foi chamado por Tite para jogar os três últimos jogos da seleção na Eliminatórias da Copa, marcando dois gols neles. Um dos gols foi de pênalti, quando Neymar deixou o batedor marcar contra o Chile.

Outro nome bem cotado é o de Lucas Paquetá. O meia foi titular em 10 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo 2022. No último jogo da seleção, contra a Bolívia, balançou as redes adversárias e garantiu que a seleção brasileira fosse invicta nas eliminatórias.

ZAGUEIROS:

O capitão brasileiro, Thiago Silva, ocupa a primeira vaga entre os zagueiros da seleção. Para compor a dupla, Marquinhos é o outro nome da zaga. O reserva imediato para a posição é Éder Militão.

VOLANTES:

Dois nomes compõem a lista de volantes possivelmente convocados para a Copa do Mundo 2022: Casemiro e Fred.

Desde junho de 2021, quando voltou a ser convocado regularmente para a seleção brasileira, Fred participou de 14 jogos, 10 deles com Casemiro. A dupla tem sido bem vista e pode preencher as vagas principais de volante.

Para servir de apoio para Fred, outros nomes ganham destaque: Bruno Guimarães e Gerson. Não tem como bater o martelo ainda, mas eles tem vantagem na lista de escolhas de Tite.

LATERAIS:

Terceiro jogador com mais jogos pela seleção, Daniel Alves é um nome bem pensado para entrar na lista de convocados para a Copa do Mundo 2022.

O lateral já tem duas Copas na carreira e, aos 39 anos, ainda tem credencial válida para ser titular na competição. Isso porque não tem um concorrente de alto nível para ser escalado em seu lugar.

Outro lateral-direito que pode ser escalado é Danilo, da Juventus. O jogador vem ganhando a confiança de Tite aos poucos, se destacando, principalmente, pela qualidade na defesa.

Na lateral-esquerda, os nomes mais cotados são Alex Sandro, da Juventus e Guilherme Arana, do Atlético-MG.

Quantos jogadores serão convocados para a Copa do Mundo 2022?

Para a Copa do Mundo de 2022 serão convocados 26 atletas para a Copa do Mundo 2022. O motivo da decisão foi que a FIFA entendeu que, nos últimos dois anos, o mundo inteiro foi bastante impactado pela pandemia do Covid-19. E, assim, seria mais justo atender as necessidades dos jogadores e da equipe.

Essa decisão de aumentar o número de convocados não aconteceu apenas para a Copa do Mundo 2022, outras competições, inclusive, já fizeram uso dessa medida, como foi o caso da Eurocopa e da Copa América.

A FIFA, junto à IFAB (Internacional Board), ainda liberaram as cinco substituições de forma permanente. A regra iria valer até o fim da Copa do Mundo de 2022, porém, agora, cada organização define se deseja adotá-la ou não.

Dessa forma, Tite tem até 26 nomes para indicar para a grande competição mundial. No jogo, 11 são titulares e os outros 15 convocados ficam no banco de reserva, podendo Tite fazer até cinco substituições por jogo.

Quem vai jogar na Copa do Mundo 2022?

O Brasil caiu no grupo G da Copa do Mundo e, por isso, começará enfrentando a Sérvia, no dia 24 de novembro, a partir das 16h, no Lusail Stadium. Depois, disputará com a Suíça, no dia 28, e finalizará a fase de grupos jogando com a seleção de Camarões, no dia 02 de dezembro.

Nas oitavas de final, o jogo mais difícil que o Brasil pode ter é contra Portugal, seleção mais forte do grupo H. Outras opções são: Uruguai, Gana ou Coreia. Mas, esses jogos só serão decididos depois das colocações da fase de grupo.

Confira como ficou o chaveamento da Copa do Mundo 2022:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Indefinido.

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

Grupo D: França, Indefinido, Dinamarca e Tunisia.

Grupo E: Espanha, Indefinido, Alemanha e Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia.

Os grupos mais fortes da Copa do Mundo 2022, também conhecidos como grupo da morte, é o grupo E. Espanha, Alemanha e Japão já compõem o chaveamento. Falta saber quem conquistará a última vaga da chave: Costa Rica ou Nova Zelândia.

Quem entrar na disputa dessa chave precisará fazer uma ótima campanha para vencer os gigantes, afinal, são duas seleções campeãs do mundo disputando no grupo E da Copa do Mundo 2022.

Quantas seleções já estão confirmadas para a Copa do Mundo 2022?

Trinta e duas seleções participam da Copa do Mundo 2022. Mas, por enquanto, apenas 29 estão confirmadas na competição. Isso porque outras três vagas ainda estão em aberto esperando para o resultado da repescagem intercontinental.

Para fechar o Grupo B da Copa do Mundo, País de Gales espera para enfrentar o vencedor entre Escócia x Ucrânia. Essa chave sofreu com o adiamento da partida, uma vez que Ucrânia vive uma guerra no momento.

Já o Grupo D, espera para ver quem assumirá a vaga restante: Peru, Emirados Árabes ou Austrália. O Peru foi a seleção da América do Sul que garantiu lugar na repescagem Mundial, e Emirados Árabes x Austrália ainda precisa disputar a fase da classificatória na Ásia.

Outra chave que ainda espera uma decisão é o Grupo E. Costa Rica ou Nova Zelândia disputam pela última vaga da Copa do Mundo 2022.