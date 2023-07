Que horas é a cerimônia de abertura da copa do mundo feminina 2023

Contagem regressiva para começar o maior evento de futebol do planeta, a Copa do Mundo Feminina. Antes da partida entre Nova Zelândia e Noruega, a FIFA promove a cerimônia de abertura com muita festa e efeitos especiais na madrugada. Confira onde assistir e como vai funcionar.

Quando é a abertura da Copa do Mundo Feminina 2023?

A cerimônia de abertura começa na madrugada de quarta para quinta-feira, 20 de julho, às 04h, horário de Brasília, no Estádio Eden Park, em Auckland, na Austrália.

A FIFA não revelou detalhes sobre a cerimônia, como o tema do evento, quem são os convidados oficiais ou a duração. É certo que as cantoras Benee, da Nova Zelândia, e Mallrat, da Austrália, vão se apresentar na festa de abertura do futebol com o hit "Do It Again", hino da Copa do Mundo Feminina.

O Presidente da FIFA, Gianni Infantino, e as autoridades da Nova Zelândia e Austrália também devem discursar em determinado momento, como manda a tradição. Segundo o portal Bleacher Report, a cerimônia terá apresentações Haka, dança da cultura Maori, a presença do time da União de Rúgbi na Nova Zelândia e a Orquestra Sinfônica de Sydney, além do grupo vocal infantil recitando poemas sobre o futebol.

Após a cerimônia, a bola rola entre Nova Zelândia e Noruega pelo grupo A da primeira fase.

Onde assistir a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de futebol feminino?

O torcedor pode assistir a cerimônia de abertura da Copa do Mundo Feminina com exclusividade no CazéTV nesta quinta-feira ao vivo e de graça em qualquer lugar do Brasil.

Nem a Globo e o Sportv vão transmitir o evento na madrugada. A emissora confirmou que apenas o canal do Cazé é que vai exibir a cerimônia na quinta.

Para assistir no CazéTV é so entrar no Youtube, no site ou aplicativo, procurar por CazéTV e clicar na primeira opção após a barra de pesquisa. Assista como e onde quiser com imagens do evento.

Horário: 04h

Local: Eden Park, em Auckland, na Austrália

Onde assistir: CazéTV

Quem vai cantar na cerimônia de abertura?

A cantora australiana Mallrat e a neozolandesa Benee vão se apresentar na cerimônia de abertura da Copa do Mundo Feminina da FIFA nesta quinta-feira. A dupla vai apresentar a canção "Do It Again", hino oficial da competição para o público no estádio e também em casa.

A música incorpora o espírito de união, celebração e empoderamento da Copa Feminina de futebol. Benee, cantora de pop alternativo da Nova Zelândia, tem 536 mil seguidores nas redes sociais. Já Mallrat, cantora e produtora australiana, possui 133 mil seguidores.

A letra de "Do It Again" fala sobre não desistir, manter a cabeça erguida e enfrentar os desafios.

