Que horas é o Hercílio Luz x jogo do Avaí hoje no Catarinense e onde assistir - 25/01

Pela quarta rodada do Campeonato Catarinense, o Hercílio Luz recebe o Avaí nesta quarta-feira, no Estádio Anibal Torres Costa, em Tubarão. A bola vai rolar no jogo do Avaí hoje às 19h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o país. Com seis pontos cada, as equipes estão empatadas na classificação do estadual.

O Hercílio vem de derrota para o Brusque no fim de semana, enquanto o Avaí venceu o Marcílio Dias fora de casa na última rodada.

Onde assistir o jogo do Avaí hoje ao vivo

OneFootball e NSports vão transmitir o jogo do Avaí hoje no Campeonato Catarinense às 19h.

Nenhum canal de televisão exibirá o confronto entre Hercílio Luz e Avaí nesta quarta-feira. Somente as plataformas de streaming é que possuem os direitos de imagens e por isso só elas podem transmitir os jogos.

No OneFootball, o torcedor precisa desembolar R$10,90 por partida, enquanto na plataforma NSports o valor de 4x R$ 37,47 dá direito ao pacote completo do campeonato.

Data: Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anibal Torres Costa, em Tubarão

Onde assistir: OneFootball e NSports

Quantas equipes jogam o estadual de Santa Catarina?

As doze equipes que disputam o Campeonato Catarinense em 2023 são Avaí, Brusque, Criciúma, Hercílio Luz, Figueirense, Chapecoense, Camboriú, Joinville, Concórdia, Atlético, Marcílio Dias e Barra.

Na primeira fase, os elencos disputam em turno único e por pontos corridos o total de onze rodadas. Cada vitória garante ao time vencedor três pontos, enquanto o empate só entrega um ponto.

Os oito primeiros avançam para as quartas de final, disputadas em ida e volta. Depois seguem para as semifinal e por fim a decisão pelo título.

Quarta rodada do Campeonato Catarinense

A quarta rodada do Campeonato Catarinense vai trazer também outros embates, não somente o jogo do Avaí hoje nesta quarta-feira.

QUARTA-FEIRA, 25/01:

19h - Hercílio Luz x Avaí

21h - Camboriú x Concórdia

21h - Figueirense x Chapecoense

QUINTA-FEIRA, 26/01:

16h30 - Barra x Catarinense

21h - Joinville x Brusque

21h - Criciúma x Marcílio Dias

