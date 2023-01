Que horas é o jogo da Chapecoense x Criciúma e onde assistir o clássico - 22/01

Saiba como assistir ao jogo de hoje na Copa do Nordeste. Foto: Reprodução

Pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, partida será transmitida ao vivo no streaming para assinantes

Em busca da segunda vitória na temporada, a Chapecoense vai enfrentar o Criciúma neste domingo, 22 de janeiro, em casa na Arena Condá, com promessa de jogão dentro de campo. O jogo da Chapecoense hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília) e é válido pela terceira rodada do Campeonato Catarinense.

Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir ao clássico do estadual neste domingo e todos os detalhes da partida no texto.

Horário do jogo da Chapecoense hoje

A partida entre Chapecoense e Criciúma neste domingo vai começar às 17h, horário de Brasília, na Arena Condá, na cidade de Chapecó, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense.

A Arena Condá pode receber no total pouco mais de 20 mil torcedores. O palco do confronto não deve estar lotado ao máximo neste domingo, mas deve contar com a forte presença da torcida verde em apoio ao clube.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia vão acompanhar a transmissão a partir das 16h, horário local.

Onde assistir Chapecoense x Criciúma hoje ao vivo

O jogo da Chapecoense hoje será transmitido no NSports e OneFootball, às 17h.

Ambas as plataformas disponibilizam transmissões para as partidas da rodada no Campeonato Catarinense nesta temporada.

O OneFootball pode ser acesso tanto pelo site como no aplicativo do celular Android ou iOS pelo valor de R$10,90 por partida. Por outro lado, o NSports será exibido por diferentes pacotes e valores.

O Futebol Catarinense, através da plataforma, pode ser acesso pelo site no navegador ou no próprio dispositivo móvel.

Escalações do jogo de hoje:

Provável escalação da Chapecoense: Airton; Felipe Albuquerque, Rodrigo Freitas, Maurício, Mancha; Gustavo Cazonatti, Kaio, Giovanni Pavani, Bruno Nazário; Alisson e Danrlei.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan, Hélder; Rômulo, Arilson, Fellipe Mateus, Marcinho; Júlio Cesar e Lohan.

Terceira rodada do Campeonato Catarinense

Além do jogo da Chapecoense hoje, outros embates também serão realizados neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Catarinense na temporada.

SÁBADO, 21/01:

Marcílio Dias 1 x 2 Avaí

Figueirense 1 x 1 Joinville

DOMINGO, 22/01:

16h - Concórdia x Barra

17h - Chapecoense x Criciúma

19h - Camboriú x Catarinense

19h - Brusque x Hercílio Luz

LEIA TAMBÉM:

Daniel Alves é casado com quem? Conheça a esposa do jogador

Qual é o salário do Cristiano Ronaldo no Al Nassr em 2023?