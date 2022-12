Equipe brasileira bateu a Coreia do Sul nesta segunda-feira, 05 de dezembro, pelas oitavas da Copa do Mundo do Catar; Seleção volta a jogar na próxima sexta-feira contra a Croácia

Goleada e dança do Pombo; veja os memes do Brasil hoje x Coreia do Sul

Goleada e dança do Pombo; veja os memes do Brasil hoje x Coreia do Sul

A busca pelo hexa na Copa do Mundo continua! Nas oitavas de final, a Seleção Brasileira derrotou a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda-feira (05/12) no Estádio 974, em Doha. O resultado fez a alegria dos torcedores que publicaram memes do Brasil hoje em comemoração, brincadeiras e muitos vídeos dos momentos.

+ Qual o próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo? Brasil encara Croácia nas quartas

Confira os melhores memes do Brasil hoje na Copa

No primeiro tempo, Vini Júnior abriu o placar contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira. Já Neymar, de pênalti, ampliou o resultado para o Brasil. Ainda no primeiro tempo, Richarlison e Lucas Paquetá fecharam o placar em favor dos brasileiros.

No segundo tempo, a Coreia do Sul veio melhor e conseguiu descontar com Paik Seung-ho, mas o placar não mudou e a vitória ficou com a Seleção Brasileira.

A classificação para as quartas de final na Copa do Mundo fez a festa da torcida. Com memes do Brasil hoje, aproveitaram para mostrar toda a satisfação e alegria com a vitória em cima da Coreia.

Como o placar teve quatro gols e o Brasil mostrou tamanha superioridade no priemiro tempo, torcedores fizeram comparações com a Alemanha em 2014, no fatídico 7 a 1 da semifinal.

FOI ISSO QUE A ALEMANHA SENTIU ENQUANTO FAZIA 7 a 1 NA GENTE???? pic.twitter.com/fe72j63qc5 — w (@stilldirrrty) December 5, 2022

A GENTE VAI SER A ALEMANHA DELES E ISSO É LINDOpic.twitter.com/j3R7ysLRty — gio ✩˚。⋆ viu o hexacampeonato do brasil na copa (@mirrorbll) December 5, 2022

Brasil é a Alemanha e Coreia do Sul é o Brasil em 2014 pic.twitter.com/2dwYVEIrCo — Malu 📚🍂🇧🇷 (@willesblue) December 5, 2022



Os gols também foram celebrados com memes do Brasil hoje. Além disso, a dancinha do Pombo com Tite e os atletas também foi motivo de montagens.

RICHARLISON ???? ALO??? TA OCUPADO FAZENDO GOL????pic.twitter.com/owaqsKqbmi — 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐢𝐧𝐡𝐚: patriota só na copa (@hi_clarinha) December 5, 2022



Até chamadas pelo hexa também aconteceram.

VEM HEXA pic.twitter.com/XgI3Pm8DSH — bruxa da lua tarot 🌘🦑 (@bruxadaluatarot) December 5, 2022

VAMOS SER CAMPEÕES SIM O HEXA VEM pic.twitter.com/2MCmMcE4tu — Bruna 🇧🇷 (@brunadfer) December 5, 2022

🚨 FIM DE JOGO! Sem bots, Brasil emplaca mais um smash hit do seu álbum ‘Hexa’ e barra a Coreia do Sul de se classificar. Próxima vítima? O pano de piquenique. pic.twitter.com/rD6BtSrfkE — UpdateCharts (@updatecharts) December 5, 2022

Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa?

A Seleção Brasileira volta a jogar na próxima sexta-feira, 9 de dezembro, contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

A partida tem início ao meio dia (horário de Brasília), direto do Estádio Cidade da Educação, em Doha, capital do país árabe. As datas, horários e locais foram definidos pela FIFA antes mesmo do evento começar.

Como os croatas jogaram prorrogação e pênaltis também na segunda, estarão mais desgastados e não terão tanto tempo para descanso assim como os brasileiros.

O jogo do Brasil vai passar na Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+, portal GE e no canal do Casimiro pelo Youtube e Twitch.

+ Horário do jogo do Brasil nas quartas de final, SEXTA-FEIRA, na Copa do Mundo 2022