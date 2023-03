Que horas é o jogo da França hoje conta a Holanda, dia 24 de março

Clássico entre as seleções internacionais será transmitido ao vivo na TV paga e no streaming

As seleções de França e Holanda se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h45, pela primeira rodada das Eliminatórias da Eurocopa no grupo B. O jogo da França será no Stade de France, em Paris. O clássico internacional do futebol promete rivalidade e qualidade dentro de campo.

França e Holanda estão no grupo B ao lado de Gibraltar, Grécia e Irlanda.

O duelo do futebol internacional entre França e Holanda já foi disputado em 28 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt. Os franceses acumulam 14 vitórias, com três empates e 11 vitórias para os holandeses.

Onde vai passar o jogo da França x Holanda hoje ao vivo

O jogo da França e Holanda hoje tem transmissão no SporTV e GloboPlay.

Assistir jogo da França hoje na TV paga: para todo o Brasil, o canal SporTV exibe o clássico internacional nesta sexta-feira através das operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador para adquirir a programação.

Como acompanhar França x Holanda online: o serviço de streaming GloboPlay disponibiliza as imagens do canal SporTV em sua plataforma ao vivo. Assinantes podem assistir no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Escalações de França x Holanda

As seleções de França e Holanda, na primeira rodada das eliminatórias da Eurocopa, vão entrar em campo da seguinte forma:

Provável escalação da França: Maignan; Hernández, Konaté, Koundé, Upamecano; Rabiot, Tchouaméni, Coman; Griezmann, Mbappé e Giroud.

Provável escalação da Holanda: Cillessen; Berghuis, Aké, De Ligt, Van Dijk; Geertruida, Wijnaldum, De Roon; Gakpo, Malen e Memphis Depay.

Por que Benzema não vai jogar?

Benzema não foi convocado para as eliminatórias da Eurocopa porque se aposentou da seleção nacional. O atacante do Real Madrid ficou fora da Copa do Mundo do Catar no ano passado após sofrer lesão antes mesmo de entrar e campo com o time.

Mesmo com o sentimento de frustração, Benzema decidiu se aposentar da França em dezembro de 2022. O goleiro Lloris tomou o mesmo rumo. Foram 97 partidas e 37 gols, com participação na Copa do Mundo de 2014 e por três Eurocopa, 2008, 2012 e 2021.

Mbappé é o novo capitão da França

O técnico Didier Deschamps nomeou Kylian Mbappé para o cargo de capitão da França após a aposentadoria do goleiro Hugo Lloris da seleção francesa.

Em 2018, Mbappé foi o grande responsável ao lado de Griezmann por levar a equipe para a final. Diante da Croácia, conquistou o seu primeiro título mundial com apenas 20 anos. Mais tarde, em 2022, foi o artilheiro da Copa do Mundo no Catar e chegou até a final, mas perdeu para a Argentina de Messi.

No total, Mbappé jogou 66 partidas com a camisa dos Les Bleus, somando 36 gols, segundo o portal GE.

