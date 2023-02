Que horas é o jogo do Athletico PR x Operário hoje e onde assistir (11/02/23)

Equipes disputam a nona rodada do Campeonato Paranaense neste sábado, com transmissão ao vivo

É briga pela liderança! Neste sábado, 11 de fevereiro, Athletico PR e Operário disputam os três pontos pela nona rodada do Campeonato Paranaense. A bola vai rolar na Arena da Baixada, em Curitiba, com o jogo do Athletico PR começando às 18h30 (Horário de Brasília).

Quem vai apitar o jogo neste sábado vai ser Robson Babinski, com os assistentes Sidmar dos Santos e Paulo Gustavo Rivelini. Não tem VAR na disputa do Paranaense.

Por que o nome do Athletico mudou?

Em dezembro de 2018, o Atlético Paranaense passou a se chamar Club Athletico Paranaense. A diretoria bateu o martelo e optou por atualizar a identidade visual do clube paranaense.

Além da grafia, o escudo do time e o uniforme também mudaram naquele ano. Sob a gestão do presidente Mario Celso Petraglia, a ideia principal era de retomar a antiga identidade, como em sua fundação no ano de 1924, de acordo com o portal GE.

O escudo do clube passou ser o que vemos hoje, saindo do formato "redondo" para quatro listras ascendentes nas cores preto e vermelho.

Onde assistir o jogo do Athletico PR hoje ao vivo

O jogo do Athletico PR hoje tem transmissão do OneFootball e NSports neste sábado, a partir das 18h30, horário de Brasília, nona rodada do Campeonato Paranaense.

Sem qualquer transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar as duas plataformas de streaming para se quiser assistir ao jogo entre Athletico e Operário neste sábado. O conteúdo das plataformas é o mesmo e o torcedor precisa pagar para assistir ao vivo.

Dá para sintonizar no aplicativo do celular, tablet e até no navegador do computador.

Horário : 18h30 (Horário de Brasília)

: 18h30 (Horário de Brasília) Local : Arena da Baixada, em Curitiba

: Arena da Baixada, em Curitiba Onde assistir: OneFootball e NSports

LEIA: Após vexame no Mundial, Vítor Pereira vai sair do Flamengo?

Como funciona o Campeonato Paranaense

Em turno único por onze rodadas, doze equipes se enfrentam seguindo o sistema de pontos corridos. Ao fim da primeira fase, as oito primeiras equipes avançam para as quartas de final, enquanto as duas últimas são rebaixadas para a segunda divisão. Consequentemente, as duas primeiras na divisão inferior sobem.

São critérios de desempate o número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, os números do confronto direto entre as equipes e os cartões vermelhos e amarelos. A partir das quartas, o sistema de ida e volta é adotado, assim como na semifinal e na grande final, onde os dois finalistas jogam cada partida em sua casa.

Você também vai gostar de ler:

Onde vai ser o Super Bowl 2023 entre Eagles x Chiefs