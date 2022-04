Que horas é o jogo do Fluminense hoje na Sul-Americana? (26/04)

Fluminense e Unión Santa Fe se enfrentam nesta terça-feira, 26 de abril, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana em 2022, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em partida decisiva da primeira fase, saiba qual é o horário do jogo do Fluminense hoje e onde assistir.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje?

O jogo do Fluminense hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida do Fluminense contra o Unión de Santa Fe nesta terça-feira, 26 de abril de 2022, é válida pela terceira rodada da fase de grupos na Copa Sul-Americana na temporada.

O time carioca enfrenta na primeira fase o Junior Barranquilla, Oriente Petrolero e o Unión de Santa Fe pelo grupo E da competição. Disputado em seis rodadas, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final.

Na primeira rodada, o venceu o Oriente Petrolero mas, na segunda, foi derrotado pelo Junior Barranquilla. Agora, em terceiro lugar com 3 pontos, promete buscar a liderança de qualquer maneira.

É importante ressaltar que os confrontos serão definidos através de sorteio pela Conmebol.

Acompanhe como foi o último jogo do Fluminense na Sul-Americana.

Onde assistir o jogo do Fluminense na Sul-Americana hoje?

O jogo do Fluminense e Unión Santa Fe vai ser transmitido na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, a Conmebol TV transmite todos os jogos da Copa Sul-Americana no canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. A emissora só pode ser encontrada na Sky, Claro e DirecTVGO.

Se você prefere assistir online, então pode acessar o streaming Now, da Claro, ou o Sky Play e aplicativo do DirecTVGO, tanto para Android como iOS. Basta entrar com o seu login e senha e acompanhar tanto no celular, como por tablets e computador.

Informações de que horas é o jogo do Fluminense hoje

Horas: 21h30

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Conmebol TV

Últimas notícias do Fluminense de hoje

O técnico Abel Braga ainda não pode contar com Felipe Melo, em recuperação por lesão no joelho direito. Já Manoel e Luan também estão no departamento médico do clube carioca.

Para o jogo de hoje, o comandante pode fazer algumas alterações no time principal.

Escalação do Fluminense hoje:​ Fábio, Manoel, David Braz, Nino, Calegari, Yago, André, Cris Silva, Arias, Paulo Henrique Ganso e Cano

