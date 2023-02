Que horas é o jogo do Paysandu x Bragantino hoje e como assistir ao vivo (28/02)

Entre grupos distintos na primeira fase do Campeonato Paraense, as equipes de Paysandu e Bragantino disputam a primeira rodada atrasada nesta terça-feira (28), a partir das 20h (Horário de Brasília). O jogo do Paysandu hoje vai ser no Estádio Curuzu, em Belém.

O Papão vem de vitória no fim de semana, enquanto o Braga empatou com o Independente.

Onde assistir o jogo do Paysandu hoje ao vivo

O canal TV Cultura (PA) e o Youtube vão transmitir o jogo do Paysandu hoje às 20h.

Para quem mora no Pará, a melhor opção é acompanhar todas as emoções do confronto entre Paysandu e Bragantino nesta terça-feira pelo canal Cultura, disponível na TV aberta.

Mas para quem está fora do estado ou simplesmente gosta de curtir tudo com a praticidade do celular, aí é só sintonizar o canal da TV Cultura no Youtube. Basta clicar AQUI e encontrar a transmissão ao vivo com um simples toque.

Dá para assistir no computador ou nos aplicativos para celular, smartv ou tablet de graça. Não precisa pagar nada ou nem se inscrever.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: TV Cultura (PA)

LiveStream: Youtube

Como vem as equipes hoje?

Com 100% de aproveitamento, o Paysandu é o líder do grupo B com 9 pontos, três vitórias em três partidas na primeira fase. O Papão quer manter o alto nível para chegar longe no Campeonato Paraense, a final como o principal ideia para começar a temporada com o pé direito.

Do outro lado, o time do Bragantino se mantém na terceira posição do grupo A com 3 pontos apenas, contabilizados em três empates. O time ainda não venceu no Paraense e, por isso, vai utilizar o jogo desta terça-feira - mesmo fora de casa - para se aventurar a trazer para casa a primeira vitória no estadual da temporada.

O Paysandu é o grande favorito nesta terça-feira. O Papão deve vencer com folga.

Como funciona o Campeonato Paraense?

O Campeonato Paraense reúne doze equipes na primeira fase. Elas são divididas em três grupos de quatro cada, onde a única regra é não enfrentar participantes do mesmo grupo. Os times jogam em turno único por oito rodadas.

Ao fim da primeira fase, os três primeiros de cada grupo (ou os oito melhores) avançam para as quartas de final do Paranese na temporada. O chaveamento é feito da seguinte forma: o 8º colocado enfrenta o 1º, o 2º joga contra o 7º lugar e assim por diante.

No mata-mata, todos os jogos são em ida e volta. Daí vem a semifinal, a disputa pelo terceiro lugar e a grande final pelo título.

