Que horas é o jogo do RB Bragantino x Santo André e onde vai passar (28/01)

O Bragantino venceu no meio da semana. Para manter a sequência de vitórias, o elenco recebe o Santo André no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Campeonato Paulista neste sábado, 28 de janeiro. A bola vai rolar no jogo do RB Bragantino hoje às 20h (Horário de Brasília).

A equipe do Braga é líder no grupo A com sete pontos. Se vencer hoje, garante maior vantagem diante do segundo colocado. Já o Santo André precisa dos três pontos neste sábado para ocupar a primeira posição diante do grupo D.

Que horas é o jogo do RB Bragantino hoje?

O jogo do RB Bragantino hoje vai começar às 20h, horário de Brasília, contra o Santo André pela quinta rodada do Campeonato Paulista neste sábado, 28 de janeiro de 2023.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão acompanhar a transmissão a partir das 19h, no horário local.

O Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, vai sediar o duelo entre RB Bragantino e Santo André na rodada, com capacidade para receber pouco mais de 15 mil torcedores.

Onde assistir RB Bragantino x Santo André hoje ao vivo

O Premiere e Paulistão Play vão transmitir o jogo do RB Bragantino hoje às 20h.

O pay-per-view tem os direitos de transmissão do Campeonato Paulista na temporada. Até sete jogos são permitidos na plataforma da Rede Globo.

Mas para a infelicidade do torcedor, somente assinantes podem acompanhar o jogo através do PPV. Isso porque o produto só está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra, ou então de maneira avulsa nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime.

Outra opção é o Paulistão Play, serviço de streaming da Federação Paulista de Futebol. Basta acessar o site e escolher o melhor plano ao seu bolso. Os valores vão de R$ 27,90 por mês ou R$ 75,33 o ano.

Data : Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

: Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 Horário : 19h15 (horário de Brasília)

: 19h15 (horário de Brasília) Local : Estádio Barradão, em Salvador

: Estádio Barradão, em Salvador TV : TV Educativa (BA)

: TV Educativa (BA) Online: Youtube

Quando vai ser as quartas de final do Paulistão?

Disputada em jogo único, as quartas de final estão marcadas para 12 de março de 2023, domingo, com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol, a FPF.

Oito equipes se classificam para as quartas de final. O chaveamento dos confrontos se dá pela seguinte forma: o 1º lugar do grupo A joga contra o 2º também do grupo A. Na outra chave, o 1º do B enfrenta o 2º do B, e assim sucessivamente.

Os quatro vencedores vão para as quartas de final. Depois, a melhor campanha joga contra a pior, e a segunda melhor enfrentará a terceira melhor na classificação.

Qual é o mascote do time Bragantino?

O Toro Loko é o mascote do RB Bragantino, time de Bragança Paulista. O mascote foi criado em 2020, quando o clube passou a fazer parte da empresa Red Bull.

O site do RB Bragantino descreve o mascote Toro Loko como dinâmico, apaixonado por esportes e até dançarino, mas sem tolerar qualquer tipo de discriminação.

O antigo mascote do clube de Bragança é o Leão. Ele foi criado em 1944, após a conquista do Campeonato Municipal quando o time venceu o AA América, patrocinado pela FPF. O presidente na época, Cícero Marques, mandou fazer um quadro com a figura do Leão.

LEIA TAMBÉM:

Web cobra patrocinadores de Pedro Scooby após polêmica com Luana