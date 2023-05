Que horas é o jogo do São Paulo hoje e onde assistir - 02/05

Líder do grupo, Tricolor busca os três pontos nesta terça-feira para se manter com a vantagem

O São Paulo viaja até a Colômbia para enfrentar o Tolima nesta terça-feira, 02 de maio, no Estádio Manuel Murillo Toro. A bola rola às 19h (Horário de Brasília) com o jogo do São Paulo válido pela terceira rodada do grupo D na Copa Sul-Americana.

Com seis pontos, o Tricolor mantém 100% de aproveitamento na competição na liderança. O Tolima se mantém em segundo lugar com três pontos.

Que horas é o jogo do São Paulo hoje

A partida entre Tolima e São Paulo na Copa Sul-Americana tem início às 19h, sete da noite, horário de Brasília, nesta terça-feira em 02 de abril de 2023.

Na Colômbia a bola rola às 17h, horário local, já que Brasília está 2 horas à frente de Colômbia. O torcedor pode acompanhar em qualquer lugar do Brasil, mas quem mora nos estados do Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul deve ficar atento à diferença.

Horário do jogo: 19h (horário de Brasília

Quem vai transmitir São Paulo na Sul-Americana ao vivo

O canal ESPN e o streaming Star Plus vão transmitir o jogo do São Paulo ao vivo. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o duelo nesta terça-feira.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o torcedor precisa ser cliente da TV paga para assistir ao vivo a programação em casa. Dá para assistir na Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e na Vivo.

Outra opção é o Star+, para quem prefere curtir tudo na palma da mão pelo celular. Sintonize o seu aparelho com internet, faça o login na plataforma de streaming e acompanhe ao vivo a transmissão do jogo de futebol.

Quantos títulos tem o Cuca como treinador?

Grupo do São Paulo

Com seis pontos, o São Paulo ocupa a liderança do grupo D. O elenco paulista estreou com vitória diante do Tigre e venceu o Puerto Cabello fora de casa.

Se vencer o jogo desta terça-feira, o Tricolor fica perto de carimbar o seu passaporte já que abre vantagem com o Tolima, segundo colocado na classificação.

GRUPO D

1 São Paulo - 6 pontos

2 Tolima - 3 pontos

3 Tigre - 3 pontos

4 Academia Puerto Cabello - 0 pontos

Escalações de Tolima x São Paulo

As equipes de Tolima e São Paulo buscarão nesta terça-feira os três pontos incansavelmente. Não apenas porque vale a liderança do grupo, mas porque está em jogo também a classificação para a próxima fase, as oitavas de final. Na rodada passada o time colombiano perdeu Riascos, expulso.

Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo, não tem Ferraresi, Galoppo, Igor Vinicius, Moreira, Talles, David, André e Welington Rato.

Tolima: Vargas; Mera González, Cuenú Rodríguez, Juan Guillermo Arboleda; Juan David Ríos Henao, Nieto, Mosquera; Guzmán, Boné e Caicedo.

São Paulo: Rafael; Caio Paulista, Rafinha, Arboleda, Beraldo; Luan, Pablo Maia, Rodrigo Nestor; Marcos Paulo, Luciano e Erison.

Arbitragem

O árbitro chileno Felipe Gonzalez vai comandar a arbitragem dentro do campo no jogo do São Paulo e Tolima nesta terça-feira, pela rodada da Sul-Americana. Os auxiliares Juan Serrano e Cindy Nahuelcoy, também chilenos, estão na escala.

No VAR, árbitro de vídeo, o profissional Rodrigo Carvajal será responsável por analisar cada lance da partida envolvendo possível pênalti, faltas ou cartões amarelos e vermelhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Sudamericana (@sudamericanabr)

