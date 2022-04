Que horas é o jogo do São Paulo hoje na Sul-Americana e transmissão?

Descubra qual vai ser o horário do jogo do São Paulo hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Em partida válida pela segunda rodada da Sul-Americana, São Paulo e Everton se enfrentam nesta quinta-feira, 14 de abril de 2022, com a bola rolando no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Para não perder nenhum lance do embate, saiba que horas é o jogo do São Paulo hoje na edição da Sul-Americana.

Que horas é o jogo do São Paulo hoje na Sul-Americana?

O jogo do São Paulo hoje, quinta-feira em 14 de abril de 2022, vai começar às 19h15, pelo horário de Brasília, no Estádio do Morumbi, na capital.

A partida entre São Paulo e Everton é válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana de 2022. Ambas as equipes estão no grupo D ao lado de Jorge Wilstermann e Ayacucho.

Na primeira rodada, o Tricolor venceu nos últimos minutos o time peruano, assumindo a liderança. Já o Jorge Wilstermann empatou com o Everton jogando em casa, na Bolívia.

A fase de grupos da Sul-Americana acontece em seis rodadas, onde cada time joga duas vezes com o mesmo oponente do seu grupo. Ao fim da primeira fase, somente o melhor avança para as oitavas de final, onde o sorteio da Conmebol determinará os confrontos.

Onde assistir: CONMEBOL TV

Que horas é o jogo do São Paulo hoje na Sul-Americana: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, na capital paulista

Onde assistir o jogo do São Paulo hoje?

O jogo do São Paulo e Everton vai ser transmitido hoje na Conmebol TV, exclusivo para todos os estados do Brasil a partir das 19h15 (Horário de Brasília).

O canal da Conmebol só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e a DirecTV GO com exclusividade. A emissora é a única a transmitir as partidas da Sul-Americana no Brasil.

Para assistir ao vivo, o torcedor pode ter acesso pela televisão através das operadoras ou, então, acompanhar através do aplicativo Sky Play, NOW ou DirecTV GO, seja pelo computador, celular, tablets ou até a própria SmarTV.

Para obter os canais, basta integrar o pacote pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 todos os meses. Porém, cada uma das empresas de TV deve cobrar um valor diferente.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do São Paulo na Sul-Americana.

