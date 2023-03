Que horas é o sorteio da Sul-Americana 2023 hoje e onde vai passar

A Conmebol realiza nesta segunda-feira, 27 de março, o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. O evento será em Luque, no Paraguai, às 21h (Horário de Brasília), com a participação de trinta e dois clubes do futebol sul-americano, contando com sete brasileiros.

Onde assistir o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana

O sorteio da Sul-Americana 2023 será transmitido no canal ESPN 4 e nas plataformas Star Plus, GE e no SBT Sports no Youtube. O torcedor possui quatro maneiras diferentes para acompanhar o sorteio hoje.

O canal ESPN está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquiri-lo na programação. Já o Star Plus só pode ser assistido no site ou aplicativo em dispositivos móveis por quem é assinante.

Para assistir de graça ao sorteio nesta segunda-feira basta sintonizar o portal GE e o SBT Sports no Youtube. Ambas as opções está disponíveis na internet.

Como funciona o sorteio?

O sorteio da Sul-Americana funciona no mesmo molde da Libertadores. As equipes são divididas em quatro potes de acordo com as posições do Ranking da Conmebol, onde as melhores colocadas ficam no pote 1 e assim sucessivamente.

O apresentador sorteia primeiro os times do pote 1 para definir os cabeças de chave. Depois, vai sorteando dos outros três para definir todos os oito grupos de quatro na primeira fase da Sul-Americana. A única regra é que clubes do mesmo país não podem se enfrentar e ocupar o mesmo grupo, com exceção daqueles que vem da fase preliminar.

Potes do sorteio da Sul-Americana 2023 hoje

Trinta e duas equipes participam do sorteio da Copa Sul-Americana 2023 nesta segunda-feira. Elas foram divididas em quatro potes de acordo com as posições de cada uma no Ranking da Conmebol. Enquanto isso, times que venceram a fase preliminar vão para o pote 4. A única regra é que times do mesmo país não podem ocupar o mesmo grupo.

POTE 1:

São Paulo

Santos

Peñarol (URU)

Ldu (EQU)

Estudiantes (ARG)

San Lorenzo (ARG)

Emelec (EQU)

Independiente Santa Fé (COL)

POTE 2:

Botafogo

RB Bragantino

Guaraní (PAR)

Universitário (PER)

Tolima (COL)

Newell's Old Boys (ARG)

Defensa y Justicia (ARG)

Palestino (CHI)

POTE 3:

América MG

Goiás

Blooming (BOL)

César Vallejo (PER)

Oriente Petrolero (BOL)

Danubio (URU)

Tigre (ARG)

Estudiantes de Mérida (VEN)

POTE 4:

Gimnasia y Esgrima (ARG)

Tacuary (PAR)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Audax Italiano (CHI)

Millonarios (COL)

Fortaleza

Huracán (ARG)

Magallanes (CHI)

Quando vai começar a fase de grupos?

Os jogos da fase de grupos começam em 5 de abril, quarta-feira, seguindo até o dia 28 de junho. Serão seis rodadas em pontos corridos onde cada elenco vai jogar contra o oponente do seu mesmo grupo por duas vezes. O líder avança para as oitavas enquanto o segundo lugar disputará os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.

A final está marcada para 28 de outubro, em Montevidéu, no Uruguai. Depois de três anos, a decisão da Sul-Americana será em um estádio diferente da final da Libertadores.

