Que horas vai começar o jogo do Brasiliense x Gama hoje - 03/02/23

Tem Clássico Verde-Amarelo hoje! Nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, as equipes de Brasiliense e Gama se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasiliense no Estádio Serejão, em Taguatinga. O jogo do Brasiliense hoje vai começar às 19h (Horário de Brasília) com transmissão na TV Cultura e Eleven Sports.

O vencedor do clássico brasiliense nesta sexta assume a liderança da tabela no torneio do Distrito Federal.

Como assistir jogo do Brasiliense x Gama hoje

Com transmissão gratuita para o Distrito Federal, a TV Cultura é a responsável por exibir o clássico na noite desta sexta-feira ao torcedor apaixonado por futebol.

A emissora está disponível na TV aberta para todo o público. Basta sintonizar para curtir ao vivo ao clássico.

Outra opção é curtir no Eleven Sports, plataforma de streaming gratuito. O torcedor pode sintonizar o site, procurar pelo jogo entre Brasiliense x Gama e clicar na opção ao vivo.

O Eleven também está disponível nos aplicativos para celular e tablet de graça.

LEIA: Campeonato Goiano 2023 terá transmissão de graça; veja onde assistir

Como funciona o Campeonato Brasiliense

Dez equipes do Distrito Federal disputam o Campeonato Brasiliense em três fases: a primeira fase, semifinal e a final.

As equipes disputam a primeira rodada em nove rodadas em pontos corridos. Ao fim das rodadas, os quatro melhores da classificação avançam para a semifinal enquanto os dois últimos são rebaixados.

A semifinal, diferente da etapa anterior, é disputada em ida e volta. O primeiro colocado enfrenta o quarto, e o terceiro joga contra o segundo da tabela. Quem vencer vai para a final, onde jogam novamente em ida e volta valendo o título da temporada.

Jogos da segunda rodada

Além do jogo do Brasiliense hoje contra o Gama, outros confrontos serão realizados pela segunda rodada do Campeonato Brasiliense na primeira fase.

Sexta-feira, 03/02:

Real FC x Ceilândia - 15h

Brasiliense x Gama - 19h

Sábado, 04/02:

Paranoá x Brasília - 15h

Domingo, 05/02:

Samambaia x Santa Maria - 15h

Atlético Taguatinga x Capital - 15h30

Você também vai gostar de ler:

Mundial de Clubes 2023: guia de onde assistir ao vivo na TV e online