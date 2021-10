Quem são os brasileiros em campo no Barcelona x Real Madrid de 2021?

Barcelona e Real Madrid se enfrentam pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol no domingo, 24 de outubro de 2021, no Camp Nou. Alguns dos melhores jogadores da atualidade estarão em campo como Casemiro, Coutinho e Vinícius Junior representando o El Clásico. Confira a lista dos brasileiros e o histórico do Barcelona x Real Madrid.

Onde assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo e tudo sobre o ‘El Clásico’

Quando é o clássico entre Barcelona x Real Madrid?

O confronto entre Barcelona e Real Madrid na temporada 2021/22 será realizado no domingo, 24 de outubro, a partir das 11h15 (horário de Brasília), no Camp Nou. O jogo é um dos maiores clássicos do futebol.

Para assistir, você deve sintonizar a plataforma de streaming Star+ (www.StarPlus.com). O aplicativo estará disponível de forma gratuita para não assinantes entre os dias 22, 23 e 24 de outubro, precisando do cadastro.

Quantos brasileiros vão jogar Barcelona x Real Madrid no próximo domingo?

Entre Barcelona e o Real Madrid, sete jogadores brasileiros integram o plantel das equipes na temporada. Para o time da Catalunha apenas dois, enquanto o elenco de Madrid tem cinco atletas do Brasil.

Barcelona tem Philipe Coutinho

Philippe Coutinho, recuperado de lesão, segue brigando pela titularidade no Barcelona, principalmente com a saída de Lionel Messi para o PSG. Coutinho começou a jogar nas categorias de base do Vasco. Depois, passou por Espanyol, Inter de Milão, Liverpool, Bayern de Munique e agora no Barça desde 2020 com o fim do empréstimo.

Coutinho não jogou as primeiras quatro partidas da temporada 2021/22 por lesão. Agora, disputou cinco jogos e marcou contra o Valencia na 9ª rodada do Campeonato Espanhol. No El Clásico, pode ser utilizado, mesmo que começando na reserva, ao lado de Memphis Depay.

Outro atleta no elenco do Barça é o goleiro Neto, naturalizado italiano. O profissional começou no Athletico-PR com passagens por Fiorentina, Juventus, Valencia e agora o catalão. Reserva de Ter Stegen, Neto não será titular no clássico de domingo, mesmo tendo disputado dois jogos no principal pelo início da temporada.

Real Madrid tem dupla Rodrygo e Vinícius Junior

Recheado de astros brasileiros, o Real Madrid espera contar com o talento para ganhar o clássico. Começando com Vinícius Junior, o atacante de 21 anos é a grande esperança do Real para a temporada. Vini começou a carreira no Flamengo até ser contratado em 2018 pelo clube espanhol, onde segue como uma das principais armas do ataque para o técnico Carlo Ancelotti. No jogo de domingo, deverá ser titular.

Outro jogador que tem a titularidade absoluta é Casemiro, o veterano dos blancos. O volante começou no São Paulo, até ser contrato pelo Real em 2013, tendo passagem pelo Porto no ano seguinte e, em 2015, permanecendo de vez com os espanhóis. Desde então, Casemiro mantém-se no time principal e assim deve ser no jogo deste domingo com o meio de campo.

Éder Militão, outro ex-São Paulo com 23 anos, também pode contar com a titularidade no El Clásico deste fim de semana. O defensor vem sendo utilizado desde a sua contratação em 2020, também com passagem pelo Porto. Na temporada 2021/22, foi convocado em todos os confrontos tanto da La Liga como Champions.

Já Marcelo, reconhecido como um dos melhores laterais do futebol, perdeu posição desde que caiu de rendimento nos gramados. Atualmente é reserva, mas ainda entra em campo por algumas ocasiões principalmente no segundo tempo onde apresenta uma melhora significativa. Com início no Fluminense, Marcelo dirigiu-se ao Real em 2006 e, desde então, não saiu mais.

Por fim, outra figurinha tarimbada do plantel dos merengues é Rodrygo. A joia do Santos de 20 anos deixou o Brasil em 2019 quando assinou em definitivo com o Real. O ponta é dúvida para o jogo de domingo como titular, mas de qualquer maneira, se permanecer no banco, deverá ser utilizado até o fim da partida. Rodrygo disputou partidas da Champions na fase de grupos e também do Campeonato Espanhol em 2021/22.

Quem tem mais vitórias: Barcelona ou Real Madrid?

No histórico de confrontos entre Barcelona e Real Madrid, é o Real Madrid quem tem mais vitórias ao contabilizar 98 vitórias em 246 jogos disputados, sendo 52 empates e 96 triunfos do time da Catalunha, de acordo com dados do portal de estatísticas Ogol.

O último confronto entre Barcelona e Real Madrid aconteceu em 10 de abril de 2021 com a vitória do Real Madrid por 2 a 1 jogando no Estadio Alfredo Di Stéfano com gols de Benzema, Toni Kroos e Mingueza. Este foi o último El Clásico de Lione Messi pelo time da Catalunha.

