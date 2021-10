Onde assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo e tudo sobre o ‘El Clásico’

O El Clásico ocorre neste domingo, 24 de outubro, às 11 horas e 15 minutos, válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol 2021/2022, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil, mas onde assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo?

Barcelona x Real Madrid onde assistir ?

O Campeonato Espanhol possui transmissão do Grupo Disney no Brasil e onde assistir Barcelona x Real Madrid será através da nova plataforma streaming do grupo, o Star+. O app estará disponível de forma gratuita para não assinantes, entre os dias 22 a 24 de outubro, com a transmissão de cinco clássicos do futebol internacional.

Quem se inscrever no serviço streaming, terá acesso livre para assistir sem qualquer limitação todo o conteúdo da plataforma. A novidade começa a partir da meia noite do dia 22 até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 24 de outubro. Para conseguir acessar e assistir o El Clássico, basta se inscrever no Star+ diretamente através do www.StarPlus.com.

Qual será o horário do El Clásico?

A partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol terá o início às 11h15 (horário de Brasília), do domingo, 24 de outubro de 2021. A bola rola no Estádio Camp Nou, em Barcelona, casa da equipe catalã. O local poderá receber 100% de sua capacidade, 99.354 lugares, com o rim das restrições nos jogos na Catalunha.

Este será o primeiro embate entre os gigantes Barcelona x Real Madrid nesta temporada e o torcedor do Brasil poderá assistir ao vivo através do streaming. Após Lionel Messi fechar com o PSG em agosto de 2021, este também será o primeiro El Clásico da equipe do Barça sem a presença de seu ex-camisa 10.

Quem venceu o último Barcelona x Real Madrid?

O último clássico disputado entre as equipes ocorreu no Estádio Alfredo Di Stefano, válido pelo Campeonato Espanhol da temporada passada. Na ocasião, o clube merengue venceu por 2 a 1, com gols de Karim Benzema e Toni Kroos. Por outro lado, Óscar Mingueza descontou para os visitantes.

O time do Real abriu o placar com seu atacante logo aos 13 minutos da primeira etapa, em golaço de letra. No entanto, aos 28, o volante alemão ampliou em cobrança de falta, que bateu em dois jogadores do Barcelona antes de entrar para o fundo das redes. De canela, o zagueiro Mingueza diminuiu para a equipe catalã.

Relembre o último El Clásico entre Barcelona x Real Madrid

