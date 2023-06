Quem vai transmitir o jogo do Botafogo hoje na Sul-Americana - 29/06

O Botafogo recebe o Magallanes nesta quinta-feira, 29/06, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo do Botafogo começa às 21h, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo para todo o país.

Também estão no grupo A as equipes de LDU Quito e César Vallejo.

Onde vai passar o jogo do Botafogo ao vivo hoje

O Paramount Plus transmite no streaming o jogo do Botafogo pela Sul-Americana nesta quinta-feira. O duelo contra o Magallanes começa às 21h, horário de Brasília, pela última rodada da competição.

Horário : 9 horas da noite

: 9 horas da noite Arbitragem : Bismark Santiago (COL)

: Bismark Santiago (COL) VAR : Yadir Acuña (COL)

: Yadir Acuña (COL) Onde assistir jogo do Botafogo hoje: Paramount Plus

Do que o Botafogo precisa para se classificar?

Líder do grupo com nove pontos, o Botafogo só depende dele para avançar até as oitavas da Sul-Americana. Empatado com o LDU Quito, o time carioca tem que ganhar do Magallanes, lanterna do grupo, dentro de casa. Se empatar, aí terá que torcer por um tropeço do LDU diante do César Vallejo.

Se o Botafogo perder, também precisa contar com uma derrota do LDU Quito na última rodada.

GRUPO A DA SUL-AMERICANA

1 Botafogo - 9 pontos

2 LDU Quito - 9 pontos

3 César Vallejo - 4 pontos

4 Magallanes - 3 pontos

Escalações de Botafogo x Magallanes

Para o jogo desta quinta-feira, na última rodada da fase de grupos, tanto Magallanes como Botafogo vão escalar os titulares em busca da classificação direta para as oitavas de final.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Botafogo: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares (Técnico: Luis Castro).

Magallanes: Gaston Rodríguez; Poblete, Vilches, Berardo, Espinoza; Alfaro, Villanueva, Canales; Aranguiz, Zapata e Flores (Técnico: Mario Salas).

Quem está classificado para as oitavas da Sul-americana?

Os times de São Paulo, Newell's Old Boys e Fortaleza estão classificados para as oitavas de final da Copa Sul-Americana de futebol, enquanto Tigre (Argentina), Audax Italiano e San Lorenzo vão jogar a segunda fase da competição.

Os líderes de cada grupo vão para as oitavas de final, enquanto os segundos colocados disputarão os playoffs da segunda fase contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. No dia 05 de julho, quarta-feira, o sorteio da Conmebol vai determinar os confrontos da segunda fase.

Daí, um novo sorteio vai definir quais são os jogos das oitavas de final com os líderes dos grupos e os vencedores da segunda fase.