Qual canal vai transmitir Real Madrid e Athletic Bilbao hoje, 12 de agosto

O Real Madrid faz o seu primeiro jogo no Campeonato Espanhol neste sábado, 12 de agosto, contra o Athletic Bilbao durante a abertura da nova temporada no Estádio San Mamés, em Bilbao. A transmissão tem início às 16h30 (horário de Brasília) na ESPN e Star Plus.

É possível assistir o jogo em qualquer lugar do Brasil na TV paga ou no streaming.

Em sete amistosos na pré-temporada o Bilbao venceu apenas um, deixando torcedores apreensivos antes mesmo do início da competição. O treinador Ernesto Valverde vai utilizar neste sábado os atletas Unai Simón; Álvarez, De Marcos, Vivian, Lekue; Vesga, Galarreta, Sancet; Willian, Muniain e Inaki Williams.

O Real Madrid chega para este jogo com duas vitórias, contra Milan e Manchester United, e derrota para Barcelona e Juventus, na pré-temporada. Carlo Ancelotti não tem Benzem, mas vai usar Lunin; Rudiger, Carvajal, Militão, Alaba; Tchouameni, Camavinga, Valverde; Bellingham, Rodrygo e Vini Junior.

Horário: 16h30

Local: Estádio San Mamés, em Bilbao

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Por que Courtois não vai jogar no Real Madrid hoje?

Titular absoluto e parte fundamental das conquistas dos títulos e recordes na história do Real Madrid, o goleiro Courtois não entra em campo na estreia do Campeonato Espanhol neste sábado, contra o Bilbao, porque se machucou no treino. O belga deixou o gramado chorando.

O Real Madrid informou através de boletim médico que Courtois fez exames e que foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, e que passará por uma cirurgia nos próximos dias com previsão de cinco a sete meses fora do elenco.

Ancelotti deve escalar Lunin enquanto Courtois se recupera. O goleiro chegou a substituir o belga em competições como o Mundial de Clubes e em partidas em que o titular não estava disponível. Além de Lunin, Cañizares e Fran também estão na convocação para este sábado.

Primeira rodada do Campeonato Espanhol

Dez partidas serão disputadas neste fim de semana, entre a sexta e a segunda-feira, durante a primeira rodada do Campeonato Espanhol. O destaque fica para o encontro de Getafe e Barcelona, além de Atlético de Madrid e Granada.

Sexta-feira, 11/08

Almería 0 x 2 Rayo Vallecan

Sevilla 1 x 2 Valencia

Sábado, 12/08

Real Sociedad x Girona - 12h

Las Palmas x Mallorca - 14h30

Athletic Bilbao x Real Madrid - 16h30

Domingo, 13/08

Celta de Vigo x Osasuna - 12h

Villarreal x Betis - 14h30

Getafe x Barcelona - 16h30

Segunda-feira, 14/08

Cádiz x Alavés - 14h30

Atlético de Madrid x Granada - 16h30