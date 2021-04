Racing x Independiente: onde assistir Campeonato Argentino hoje – 10/4

Pela 9ª rodada do Campeonato Argentino, Racing x Independiente se enfrentam neste sábado (10), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón. Vindo de derrotas, ambas equipes buscam a vitória no Clássico de Avellaneda para se recuperarem na competição. O confronto terá transmissão ao vivo no Brasil, saiba onde assistir.

Racing x Independiente: como assistir ao vivo?

A ESPN Brasil exibe o confronto com exclusividade para todo o país, mas nos canais fechados. Na televisão aberta, não haverá exibição do Clássico de Avellaneda. A bola rola às 21 (horário de Brasília).

Onde e quando será Racing x Independiente?

O Estádio Presidente Perón, popularmente conhecido como ‘El Cilindro’, em Avellaneda, recebe o Clássico entre Racing x Independiente, neste sábado, 10 de abril.

A La Academia está em sexto lugar no Grupo A do Campeonato Argentino e busca entrar no G-4. Sem vencer há duas rodadas, o Racing estacionou nos 12 pontos e atualmente está a oito do líder Colón. Na última rodada, o clube perdeu para o Godoy Cruz, por 4 a 2, e agora busca retomar os trilhos das vitórias, no clássico diante de seu maior rival, no duelo entre Racing x Independiente.

Na Libertadores, a equipe argentina estará no Grupo E, ao lado de São Paulo, Sporting Crystal e Rentistas.

Por outro lado, o Rey de Copas está em quarto lugar no Grupo B do Campeonato Argentino. No entanto, o Independiente não vence uma partida há três rodadas e está a seis pontos do líder Vélez. No último jogo, perdeu para o Talleres, por 3 a 1, fora de casa.

Embora não esteja na Libertadores, o Rojo disputará a Copa Sul-americana 2021 nesta temporada e será cabeça de chave. A equipe está no Grupo B, mas junto do Bahia, Guabirá e Uruguai (1) que será Peñarol ou Cerro Largo.

Jogos do Campeonato Argentino hoje de (10/4)

Godoy Cruz x Arsenal de Sarandi – 14h

Estudiantes x Aldosivi – 16h15

Defensa y Justicia x Talleres – 18h30

Racing x Independiente – 21h