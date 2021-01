Rayo Vallecano x Barcelona: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (27/01)

Rayo Vallecano e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 17h, no Campo de Vallecas, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Em jogo único, quem vencer garante a classificação para a próxima fase da competição espanhola. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Rayo Vallecano x Barcelona: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Rayo Vallecano x Barcelona

Ao time do Vallecano, apenas Emiliano e José estão indisponíveis ao treinador Andoni Iraola. Além disso, o comandante confirmou em entrevista coletiva que alguns jogadores, recuperados da covid-19, ainda sofrem com os efeitos da doença e, por isso, tornam-se dúvidas de última hora.

Possível Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Comesaña, Marugán, García; Mario Suárez, Trejo; Palazón, Montiel, A. García; Bebé.

Os desfalques do Barcelona continuam sendo Dest, Piqué, Coutinho, Sergi Roberto e Ansu Fati por motivos de lesão. Entretanto, Matheus não foi convocado pelo treinador Koeman.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Araújo, Dest, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Braithwaite, Griezmann.

Confira os jogos das oitavas da Copa do Rei

Além disso, a semana também traz outros jogos pelas oitavas de final da Copa do Rei. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Real Valladolid 2 x 4 Levante

Girona 0 x 1 Villarreal

Betis 3 x 1 Real Sociedad

Sevilla x Valencia – 15h

Almeria x Osasuna – 17h

Navalcarnero x Granada – Quinta-feira – 15h

Alcoyano x Ath. Bilbao – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Rayo Vallecano disputa a segunda divisão espanhola, conhecida como Segunda División. Neste momento ocupa a 4ª posição com trinta e sete pontos. Dessa maneira, venceu onze jogos, empatou quatro e perdeu sete. O principal objetivo do clube é garantir o acesso para a elite do Campeonato Espanhol.

Enquanto isso, o Barcelona aparece em terceiro lugar da classificação como um dos favoritos para levantar a taça de campeão. Ademais, com dez pontos a menos que o líder Atlético de Madrid, o time da Catalunha não desiste de lutar pela liderança e corre contra o tempo em busca dos pontos necessários. Por fim, nas oitavas da Champions League, joga contra o PSG.