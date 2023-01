RB Bragantino x São Carlos: onde assistir ao jogo da Copinha hoje - 13/01/2023

Pela segunda fase da Copinha, as equipes de RB Bragantino x São Carlos entram em campo nesta sexta-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília) no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos. Em jogo único, quem ganhar está classificado para a terceira fase. Confira onde assistir o jogo no texto a seguir.

Onde vai passar RB Bragantino x São Carlos ao vivo

O jogo do RB Bragantino x São Carlos na Copinha tem transmissão do Youtube às 19h (Horário de Brasília).

Sem transmissão nos canais de TV, a partida nesta sexta-feira vai passar somente no canal do Paulistão no Youtube, plataforma de vídeos online.

O canal está disponível de graça para todos os usuários no Brasil. É só procurar pelo nome do canal tanto pelo site como no aplicativo para celular, tablet o usmartv.

Nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima a transmissão tem início a partir das das 18h, horário local.

+ Como assistir o Campeonato Carioca 2023 de graça na TV e online

Como estão as equipes hoje?

O Bragantino não fez a sua melhor campanha na Copinha, mas conseguiu fechar o grupo 20 em primeiro lugar na classificação. Estreou com vitória diante do Lemense (1x3), venceu novamente o ABC (2x1) mas perdeu para o Maringá na terceira e última rodada (2x1) de maneira inesperada.

O Braga busca o primeiro título da história na Copinha.

Escalação do RB Bragantino hoje: Gustavo Reis; Pedro Augusto, Isac Silvestre, Kleberson, João Esquerda; Bandaró, Alexandre Pena, Cauã Andrade; Pedro Fubá, Gabriel Amaral e Filipe Gabriel.

O São Carlos ocupou o segundo lugar no grupo 19, atrás do Botafogo com 4 pontos. Em clássico regional contra o São-Carlense ficou no empate (1x1), perdeu para o próprio Fogão na segunda rodada (1x0) mas ganhou do Pinheirense na terceira e última rodada (1x2).

Escalação do São Carlos hoje: Rodrigo Jardim; Felipe, Jackson, João Vitor, Jason; Lucas dos Santos, Cauã, Rodrigo Sabará, Marcos André; Breno Nunes e José Rodolfo.

VEJA: Gols da Copinha 2023

Jogos da Copinha 2023 hoje - 13/02/2023

Outros quinze confrontos serão realizados nesta sexta-feira, pela segunda fase da Copinha além do jogo entre RB Bragantino x São Carlos.

Saiba quais são eles e os horários.

SEXTA-FEIRA, 13/01:

10h - Ituano x Sharjah Brasil

10h30 - Atlético MG x Nova Iguaçu

11h - Santo André x Bahia

12h45 - Vasco x Ibrachina

12h45 - Botafogo PB x Hercílio Luz

12h45 - Remo x Nacional SP

15h - América MG x CSP

15h - Rio Claro x Desportivo Brasil

15h - Vila Nova x Água Santa

15h - XV de Piracicaba x Fortaleza

15h - EC São Bernardo x Santos

17h15 - Botafogo x Lemense

19h - RB Bragantino x São Carlos

19h - Ska Brasil x Oeste

19h30 - Internacional x Aster

21h45 - São Paulo x Retrô

Leia também:

Quem são os maiores campeões da Copinha?