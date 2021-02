RB Leipzig x Augsburg: onde assistir possíveis escalações do jogo (12/02)

Abrindo a 21ª rodada do Campeonato Alemão nesta sexta-feira (12), RB Leipzig e Augsburg se enfrentam às 16h30, no Red Bull Arena. Enquanto um briga pela liderança, o outro precisa somar pontos para afastar-se completamente da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

RB Leipzig x Augsburg: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de RB Leipzig x Augsburg

O Leipzig tem importantes jogadores como baixa no elenco. Na lista, constam Forsberg, Henrichs, Laimer e Szoboszlai como lesionados.

Possível RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Orban; Kampl; Sabitzer, Angelino, Olmo, Adams; Nkunku, Sorloth.

Ao time do Augsburg apenas Finnbogason, Iago e Moravek estão indisponíveis, podendo repetir a última escalação titular.

Possível Augbusrg: Gikiewicz; Gouweleeuw, Uduokhai, Gummy, Pedersen; Caligiuri, Strobl, Gruezo; Benes, Hahn, Niederlechner.

Confira os jogos do Campeonato Alemão

Além disso, o fim de semana também recebe outros jogos pela vigésima rodada do Campeonato Alemão. Ademais, você pode assistir a todos eles através do aplicativo do Onefootball.

Borussia Dortmund x Hoffenheim – Sábado – 11h30

Bayer Leverkusen x Mainz – Sábado – 11h30

Werder Bremen x Freiburg – Sábado – 11h30

Stuttgart x Hertha Berlin – Sábado – 11h30

Union Berlin x Schalke 04 – Sábado – 14h30

Eintracht Frankfurt x Colônia – Domingo – 11h30

Wolfsburg x Borussia Monchengladbach – Domingo – 14h

Bayern de Munique x Arminia – Segunda-feira – 16h30

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do RB Leipzig aparece em segundo lugar com quarenta e um pontos. Brigando pela liderança, se garantir a vitória no confronto de hoje diminui a diferença com o Bayern de Munique para quatro pontos, já que a equipe bávara joga somente na segunda. Por fim, nas oitavas da Champions, joga contra o Liverpool.

Enquanto isso, o Augbusrg está em 13º lugar com vinte e dois. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou quatro e perdeu dez. Portanto se conquistar os três pontos hoje, pula duas posições e consegue se afastar ainda mais da degola.