Onde assistir jogo do Real Madrid hoje ao vivo na La Liga - 07/01/2023

O Real Madrid enfrenta o Villarreal neste sábado para retomar a liderança do Campeonato Espanhol. Válido pela décima sexta rodada, o jogo do Real Madrid hoje vai começar às 12h15 (horário de Brasília) no Estádio de la Cerámica. Aqui está tudo o que você precisa para assistir ao vivo a partida da La Liga.

Transmissão jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje vai passar no Star + a partir das 12h15 (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, a plataforma é de streaming é a única maneira de acompanhar o jogo deste sábado no Campeonato Espanhol.

Se o torcedor já é assinante pode sintonizar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv ou até mesmo pelo navegador no site. Caso contrário basta escolher o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio de la Cerámica

Onde assistir: Star +

Como estão Villarreal e Real Madrid para o jogo?

Com duas vitórias na bagagem, o principal objetivo do Villarreal no jogo deste sábado é garantir os três pontos e consequentemente alcançar a parte de cima da tabela. Em 7º lugar com 24 pontos conquistou sete vitórias, três empates e cinco derrotas na temporada. Na última rodada ganhou do Valencia em casa.

O Real Madrid precisa da vitória para retomar a liderança do Campeonato Espanhol e assim desbancar o Barcelona, seu maior rival no futebol. Em segundo lugar com 38 pontos, contabiliza 12 vitórias, dois empates e uma derrota por toda a temporada. O time coleciona duas vitórias seguidas nas últimas rodadas.

Veja como foi o último jogo do Real Madrid.



Escalações do jogo de hoje:

Giovanni Lo Celso e Coquelin são desfalques dos anfitriões para o jogo deste sábado.

Escalação do jogo do Villarreal hoje: Rulli; Moreno, Torres, Foyth, Femenía; Parejo, Capoue, Pino, Baena; Chukwueze e Danjuma.

Courtois é dúvida. O técnico Ancelotti poderá escalar Lunin no lugar do belga no gol. Carvajal e Mariano seguem fora por lesão.

Escalação do jogo do Real Madrid hoje: Lunin (Courtois); Alaba, Mendy, Rudiger, Lucas Vázquez; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema e Vini Júnior.

Real Madrid vai enfrentar o Flamengo no Mundial de Clubes?

O Real Madrid pode enfrentar o Flamengo na final do Mundial de Clubes em fevereiro. Se os dois times ganharem os seus jogos na semifinal, aí vão jogar pelo título de melhor equipe do mundo no futebol.

Campeão da Libertadores e campeão da Champions League, o Flamengo e o Real Madrid possuem o privilégio de começar a jogar a partir da semifinal no Mundial de Clubes da FIFA. Eles vão enfrentar os ganhadores das quartas de final, podendo ser da África, Ásia, América do Norte ou da Oceania

Se eles perderem na semifinal, aí poderão disputar o terceiro lugar, o que não deve acontecer. Caso um deles seja eliminado no caminho, aí o tão sonhado encontro na final também não vai se realizar.

O Flamengo tem um título do Mundial (antiga Copa Toyota) e o Real Madrid possui sete.

