Real Madrid vai passar no SBT? Onde assistir Real Socied e Real Madrid semi

Nesta quarta-feira, 26, Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam no estádio Reale Arena, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei. A partida tem transmissão ao vivo para o Brasil, a partir das 17 horas (de Brasília).O

Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid na TV e online

O jogo do Real Sociedad e Real Madrid, válida pela primeira partida das semifinais da Copa do Rei, pode ser assistida ao vivo pela Disney+. A partida vai começar às 17 horas.

As duas equipes se encontram novamente em uma disputa de copa cinco anos depois. Naquela época, na temporada 19-20, a Real Sociedad eliminou o Real Madrid nas quartas de final após vencer no Bernabéu (3-4) . Agora, eles se enfrentarão por uma vaga na final, que será uma partida de duplas.

Como os times chegam às semifinais?

A Real Sociedad, que venceu cinco jogos seguidos em casa, recebe o Madrid, que está sofrendo com lesões. Os dois últimos, os de Aguerd e Zakharyan, juntam-se aos de Sucic, Traoré e Pacheco . Imanol está esperando para ver como alguns deles evoluem para ver se recupera alguma força para a partida contra os comandados de Ancelotti.

Por sua vez, o Madrid chega à competição em boa forma, fortalecido pelas duas últimas vitórias, especialmente a do City, que lhe deu passagem para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Ancelotti continuará com rotações controladas para lidar com as demandas do calendário. Além do esperado retorno de Lunin, o treinador do Real Madrid pode incluir mais quatro ou cinco mudanças no time titular do Girona.

Quem são os maiores campeões?

Com 31 títulos, o Barcelona é o maior campeão da história da Copa do Rei. Veja a lista completa.

Barcelona – 31 títulos

Athletic Bilbao – 23 títulos

Real Madrid – 19 títulos

Atlético de Madrid – 10 títulos

Valencia – 8 títulos

Zaragoza – 6 títulos

Sevilla – 5 títulos

Espanyol – 4 títulos

Real Unión de Irún – 4 títulos

Bétis – 3 títulos

Real Sociedad – 3 títulos

Deportivo La Coruña – 2 títulos

Mallorca – 1 título

Arenas Club – 1 título