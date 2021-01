Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir e prováveis escalações (14/01)

Real Madrid e Athletic Bilbao entram em campo nesta quinta-feira (14), às 17h, para decidir quem será o oponente do Barcelona na grande decisão da Supercopa da Espanha realizada no próximo domingo (17), em Sevilla. O time merengue superou os rivais nos pênaltis. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

+ Conheça 10 jogadores com passagens por Atlético de Madrid e Barcelona

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar na classificação do Espanhol, o Real disputa a liderança com o Atlético de Madrid. Contudo, a diferença entre os dois é de apenas quatro pontos. Depois de ficar no empate na rodada passada diante do Osasuna, a equipe merengue quer de qualquer maneira o troféu da temporada. Por fim, nas oitavas da Champions enfrenta a Atalanta.

Enquanto isso, o Bilbao aparece em 12º lugar, com vinte e um pontos no total. Dessa forma, venceu seis jogos, empatou três e perdeu nove, mas possui um a menos já que não jogou na rodada por condições climáticas ruins.

Prováveis escalações de Real Madrid x Athletic Bilbao

O técnico Zidane não pode contar com Jovic, já que continua lesionado e em recuperação. Ademais, a equipe merengue não disponibilizou a lista de convocação como sempre faz e, por isso, é esperado que o time entre em campo com jogadores titulares.

Provável Real Madrid: Courtois; Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Benzema, Hazard, Asensio (Vinicius Jr).

Yeray Álvarez, Nolaskoain, Unai López e Yuri ainda não aparecem no plantel de convocados divulgado pelo clube em site oficial. Ademais, o time não jogou na rodada passada pelo Espanhol já que a partida foi cancelada por condições climáticas.

Provável Athletic Bilbao: Unai Simon; Capa, Nuñez, Martinez, Balenziaga; De Marcos; Vesga, Vencedor, Muniain; Williams, Raul García.

Jogos pela Supercopa da Espanha

Ademais, a primeira partida da competição revelou o primeiro concorrente da final. O Barcelona venceu o Real Sociedad nos pênaltis, por 3 a 2. Então, a final acontece no dia 17 de janeiro, neste domingo.