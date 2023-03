Onde vai passar Real Madrid x Barcelona hoje: como assistir online (02/03)

Torcedor pode assistir ao clássico do futebol espanhol nesta quinta-feira pelo canal da TV paga e no streaming para assinantes

Real Madrid x Barcelona protagonizam o 'El Clásico' nesta quinta-feira, pelo primeiro jogo da semifinal na Copa do Rei 2022/23. O Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, será o palco do clássico entre as duas grandes equipes do futebol que começa às 17h (horário de Brasília).

O jogo de volta está marcado para quarta-feira, 5 de abril, no Camp Nou, sob o mesmo horário.

Além da transmissão na ESPN, na TV paga, o jogo entre Real Madrid e Barcelona também vai passar no Star Plus, serviço de streaming da Disney para assinantes.

O Star Plus é um serviço de streaming de entretenimento. Ele funciona por assinatura, ou seja, o torcedor deve desembolsar uma mensalidade para acessar a plataforma e assistir ao catálogo de filmes, séries e transmissões de jogos de futebol e outros esportes ao vivo.

Três opções estão disponíveis para assinatura. Os valores vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Como assistir o jogo do Real Madrid x Barcelona hoje online

Mas como assistir ao jogo do Real Madrid x Barcelona hoje na internet?

1) Acompanhe o passo a passo para assistir o El Clásico nesta quinta-feira. Quem já é assinante do Star+ pode acessar no site da empresa ou então baixar o aplicativo no celular, tablet ou smartv.

Em seguida, clique na opção "entrar", localizada no canto direito da tela em cinza e branco. Depois, insira o seu email e a senha de usuário. Na sequência, acesse o catálogo e encontre as opções ao vivo no futebol.

Aí é só encontrar a transmissão do jogo do Real Madrid e Barcelona e curtir.

2) Mas se você ainda não é assinante do Star+ então deve acessar o site ou o aplicativo, encontrar qual dos três pacotes é o melhor ao seu gosto e bolso, e se tornar membro.

Clique na opção "assine agora", digita o seu email, senha e todas as informações necessárias no processo. Siga em frente e vá até o fim, com as opções de pagamento.

Pronto, você se torna assinante do Star Plus e tem acesso ao catálogo da empresa com apenas um toque no seu celular.

Quem fez mais gols no El clásico?

Segundo dados do portal de estatísticas Transfermarkt, o Real Madrid fez mais gols no El Clásico com 422 contra 412 do Barcelona.

O duelo entre as equipes de Real Madrid e Barcelona foi disputado em 251 oportunidades, com 102 vitórias para o time merengue, 51 empates e 98 triunfos para os culés, de acordo com o site Transfermarkt.

Este será o duelo de número 252 na história do futebol espanhol. O último encontro aconteceu este ano, na final da Supercopa da Espanha com vitória do Barça por 3 a 1, na Arábia Saudita.