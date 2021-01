Real Madrid x Levante: onde assistir e escalações do jogo (30/01)

A equipe do Real Madrid recebe neste sábado (30) o Levante, no Estádio Alfredo Di Stéfano, às 12h15, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto um briga pela liderança, o outro precisa somar pontos de qualquer maneira para se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Real Madrid x Levante: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

+ Relembre as finais mais emocionantes da história da Libertadores

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Real Madrid x Levante

O técnico Zidane, positivo para covid-19, segue afastado do comando do Real. No plantel, Sergio Ramos, Carvajal, Rodrygo, Lucas Vazquez, Valverde e Nacho não foram convocados para o confronto de hoje já que apresentam problemas físicos.

Possível Real Madrid: Courtois; Marcelo, Varane, Odriozola, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Benzema, Hazard, Asensio.

Na escalação divulgada pelo perfil oficial do clube, de Frutos é o unico atleta que não aparece na lista.

Possível Levante: Fernandez; Vezo, Duarte, Clerc, Jorge Miramón; Bardhi, Radoja, Malsa, Morales; Roger, Dani Gómez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também traz outros jogos pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Real Valladolid 1 x 3 Huesca

Eibar x Sevilla – 10h

Valencia x Elche – 14h30

Villarreal x Real Sociedad –17h

Getafe x Alavés – Domingo – 10h

Cádiz x Atlético de Madrid – Domingo – 12h15

Granada x Celta de Vigo – Domingo -14h30

Barcelona x Ath. Bilbao – Domingo – 17h

Betis x Osasuna – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Real aparece em segundo lugar na classificação com quarenta pontos, sete a menos que o líder Atlético de Madrid. Nesse momento, o principal objetivo da equipe de Zidane é diminuir a diferença e continuar brigando pela posição mais alta. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta a Atalanta.

Enquanto isso, o Levante aparece em 12º lugar com vinte e três. Se vencer o confronto de hoje, consegue avançar na tabela e colar no G4 do Campeonato Espanhol, tentando assim garantir uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada.