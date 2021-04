Real Sociedad x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações (07/04)

Real Sociedad e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (07) a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Anoeta, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Real Sociedad x Athletic Bilbao: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Possíveis escalações de Real Sociedad x Athletic Bilbao

Possível Real Sociedad: Remiro; Le Normand, Nacho, Zubeldia, Gorosabel; Illarramendi, Zubimendi, Merino; Oyarzabal, Portu, Isak.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Yuri, De Marcos, Martínez, Yeray; Berenguer, Munian, Daní García, Vencedor; Raúl García, Williams.

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Real Sociedad aparece em 7ª posição com quarenta e cinco pontos. Depois de começar a temporada liderando o Campeonato Espanhol, o time anfitrião não conseguiu se manter na ponta e caiu no rendimento. Agora, espera retomar a parte de cima da classificação. Por fim, David Silva e Sangalli estão fora.

Enquanto isso, o Bilbao vem em 10º com trinta e cinco pontos. Dessa maneira, precisa dos três pontos no confronto de hoje para pular três posições, ou seja, terminar a semana mais próximo da parte de cima da tabela. Então, em seu plantel não existem novas baixas.

Últimos jogos

Ambas as equipes se enfrentaram no sábado (03) pela final da Copa do Rei na temporada 2019/20, com o Real Sociedad consagrando-se campeão após fazer 1 a 0 com gol de Oyarzabal de pênalti.

