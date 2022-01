Real Sociedad x Atletico de Madrid: onde assistir e horário – 19/01

Em partida única, quem vencer avança para as quartas de final da Copa do Rei

Em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei, as equipes de Real Sociedad x Atletico de Madrid entram em campo nesta quarta-feira, 19/01, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anoeta. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Real Sociedad x Atletico de Madrid?

Pelas oitavas de final da Copa do Rei, a partida começa às 17h desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, no Estádio Anoeta, na cidade de San Sebastián, na Espanha.

Onde assistir o jogo do Atletico de Madrid ao vivo hoje?

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 17h. O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Para chegar até as oitavas da Copa do Rei, o elenco do Real Sociedad precisou passar por algumas etapas. Primeiro bateu o Panaderia Pulido, depois o Zamora e por fim o Zamora. Com isso, tem a oportunidade de bater um dos favoritos e quem sabe lutar pela decisão da temporada.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid apenas venceu o Rayo Majadahonda na segunda rodada e, por isso, entra em campo nesta quarta-feira com vantagem e confiança no confronto. Entretanto, é provável que o técnico Diego Siemone escolha poupar jogadores importantes, principalmente porque o elenco estava na Arábia Saudita disputando a Supercopa e ainda tem o Campeonato Espanhol pela frente.

Escalações de Real Sociedad e Atletico de Madrid:

Fernández, Monreal e Barrenetxea são desfalques aos anfitriões.

Já Diego Simeone continua sem Antoine Griezmann, peça fundamental no ataque.

Provável escalação de Real Sociedad: Remiro; Le Normand, Muñoz, Elustondo, Gorosabel; Guevara, Merino, Rafinha; Isak, Oyarzabal, Januzaj

Provável escalação de Atlético de Madrid: Oblak (Lecomte); Hermoso, Giménez, Vrsaljko; Kondogbia, Koke, Lemar, Carrasco, Llorente; João Feliz, Correa

