Red Star x Lyon: onde assistir ao vivo o jogo da Copa da França – 08/04

Red Star e Lyon se enfrentam nesta quinta-feira (08) a partir das 14 (horário de Brasília), no Stade de Paris, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da França. Em jogo único, quem vencer avança para a próxima fase da competição. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Red Star x Lyon: onde vai passar o jogo da Copa da França?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe da terceira divisão francesa ocupa o 6º lugar com trinta e oito pontos. Ao todo, venceu nove jogos, empatou onze e perdeu sete. Mesmo que não esteja entre os primeiros times da tabela, desempenha um bom papel em campo nos jogos da temporada. Em seu plantel, não possui novas baixas.

Enquanto isso, o Lyon aparece em 4º lugar com sessenta e um pontos pelo Campeonato Francês. Dessa maneira, segue vivo na briga pelo título da temporada, tendo que contar também com os tropeços do PSG, Monaco e Lille, também ativos na disputa. Por fim, ao jogo de hoje, Anthony Lopes, Benlamri, Cornet, Dubois, Aouar, Kadewere e Slimani estão indisponíveis.

Possíveis escalações de Red Star x Lyon

Possível Red Star: Charruau; Ghabaoui, Daillet, Karamoko, Doremus; Koukou, N’Doye, Mayron N’Doye; Ba, Durand, Gomel.

Possível Lyon: Lopes; Bard, Marcelo, Denayer, De Sciglio; Paqueta, Mendes, Guimarães; Soumaré, Memphis, Ekambi.

