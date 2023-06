Resultado do jogo da Argentina hoje x Austrália: veja os gols do amistoso

Com gol de Lionel Messi, a Argentina venceu a Austrália por 2 x 0 em amistoso válido pela Data FIFA na manhã desta quinta-feira, 15 de junho, no Workers Stadium, em Pequim, na China. O craque precisou de um minuto para marcar o gol da vitória.

Messi e Pezzella marcaram no amistoso. Confira os melhores momentos do amistoso.

A partida não teve transmissão no Brasil porque nenhuma emissora ou serviço de streaming comprou os direitos dos amistosos da equipe argentina.

Argentina vence Austrália em amistoso internacional

Lionel Messi precisou de 1 minuto para abrir o placar contra a Austrália, em amistoso internacional em Pequim, na China. Invictos há oito jogos, este é o terceiro embate que os Hermanos disputam desde a conquista do título da Copa do Mundo no Catar contra a França.

Em março deste ano, a Argentina bateu o Panamá e Curaçao. Agora, contra a Austrália, faturou uma nova vitória para manter o saldo positivo desde o Mundial da FIFA.

Contra a Austrália nesta quinta-feira, a Argentina foi superior. Teve mais posse de bola no primeiro tempo, com chances de Messi, Mac Allister e González. No entanto, os australianos conseguiram equilibrar a etapa e foram até o intervalo com boas tentativas.

Assista ao gol de Lionel Messi.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE #ARGENTINA, LO HIZO LIONEL ANDRÉS MESSI CUCCITTINI!👊🏼🤩🔥 pic.twitter.com/l0MXgZgh2v — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) June 15, 2023

No segundo tempo, a Argentina voltou a comandar o duelo. Aos 22 minutos, Pezzella conseguiu ampliar o resultado para o time sul-americano.

Assista ao segundo gol da Argentina.

Qual é o próximo jogo da Argentina?

A Seleção da Argentina volta a jogar na próxima segunda-feira, 19 de junho, contra a Indonésia, às 09h30 (Horário de Brasília), em amistoso válido pela Data FIFA. O embate vai ser no Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta, na Indonésia.

O combate fecha a agenda dos Hermanos no mês de junho. Lionel Messi não vai jogar o amistoso com o grupo porque será dispensado após o jogo contra a Austrália. Contratado pela Inter de Miami, na Flórida, o argentino vai aproveitar as férias com a família antes de se apresentar no novo clube, em julho.

A partida contra a Indonésia também não será transmitida no Brasil.

