Resultado do jogo do Flamengo ontem (22): Mengo sofre goleada do Bragantino

O Flamengo perdeu para o Bragantino por 0 x 4, em jogo realizado na noite de quinta-feira, 22 de junho, em Bragança Paulista. A partida, válida pela 11ª rodada, mostrou um Rubro-Negro apático - a primeira partida do Brasileirão 2023 sem marcar gols.

Qual foi o resultado do jogo do Flamengo e Bragantino ontem?

O Rubro-negro não conseguiu marcar nenhum gol no jogo de ontem, e ainda levou 4 gols do Bragantino. Esse é o primeiro jogo de ambos os times após a Data Fifa.

Mesmo com a derrota, a equipe rubro-negra continua na parte de cima da tabela, ocupando o quarto lugar com 19 pontos - oito de distância da liderança. A pontuação do RB Bragantino chega a 17 e sobe para a 9ª posição.

O resultado do jogo do Flamengo ontem soma a quarta derrota do clube do técnico Sampaoli no Brasileirão

O primeiro gol veio com Eduardo Santos aos 40 minutos do 1º tempo. O colombiano Mosquera, 21 anos, foi o autor de dois gols, sendo o primeiro aos três minutos do 2º tempo e o outro aos 35 minutos do 2º tempo. Alerrandro fez seu nome aos 30 minutos do 2º tempo.

Já o Fla só criou sua primeira oportunidade de gol aos 33 minutos do primeiro tempo, mas sem sucesso.

Em entrevista aos repórteres em campo, David Luiz criticou desempenho do time contra o Bragantino. "Foi o nosso pior jogo. Desde o início eles foram melhores que a gente. Mereceram o placar. Não jogamos. Defendemos sempre com atraso. Temos que pegar este jogo e avaliar. Foram dez jogos de invencibilidade até esta noite" disse.

Os escalados pelo Red Bull na partidade quinta-feira foram Lucão, Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Jadsom (Aderlan), Matheus Fernandes, Lucas Evangelista (Gustavinho) e Eric Ramires (Praxedes); Henry Mosquera, Eduardo Sasha (Alerrandro) e Vitinho (Sorriso)

O Mengo levou Matheus Cunha, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Wesley, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta (Victor Hugo) e Everton Ribeiro (Erick Pulgar); Everton Cebolinha (André Luiz) e Pedro (Bruno Henrique). Gabigol não foi relacionado.

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

O Flamengo volta a campo no domingo, 24 de junho. O confronto será diante do Santos, que acaba de demitir seu técnico.

Santos x Flamengo

Quando: 25/06 - Domingo, 25/06 - Vila Belmiro. Brasileirão.

Onde assistir: Premiere

Flamengo x Aucas

Quando: 28/06 - Quarta-feira, 21h30. Maracanã. Libertadores.

Onde assistir: Globo e Paramount+

Flamengo x Fortaleza

Quando: 01/07 - sábado - Maracanã. Brasileirão.

Onde assistir: Premiere

