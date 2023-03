Resultado Flamengo e Vasco hoje: vitória do Vasco adia o título da Taça Guanabara

Flamengo e Vasco disputaram a décima rodada neste domingo, 5 de março, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

A derrota para o Vasco em 1 x 0 neste domingo, 5 de março, adiou a comemoração do título do Flamengo na Taça Guanabara. Pela décima rodada, o Clássico dos Milhões levou os torcedores do Gigante da Colina à loucura no Estádio do Maracanã. Confira o gol e como foi a partida.

O Flamengo, comandado pelo técnico Vitor Pereira, entrou em campo neste domingo com os jogadores Santos; Varela, David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

O Flamengo volta a jogar na quarta-feira, 8 de março, pela última rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Se vencer o confronto direto com o Fluminense, o Rubro-Negro será o campeão da competição.

A partida será disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h10 (Horário de Brasília). O Flamengo tem 23 pontos e o Fluminense 22, somente um na diferença entre os dois. Quem vencer é o grande campeão.

O Vasco corre por fora na briga pelo título, mas está em desvantagem no saldo de gols.

Como foi o jogo do Vasco x Flamengo?

A derrota do Flamengo para o Vasco no Clássico dos Milhões neste domingo adiou a possível conquista do título do Rubro-Negro na Taça Guanabara pela temporada.

PRIMEIRO TEMPO

Clima de final para o Flamengo e jogo pegado. O elenco rubro-negro precisava da vitória para consagrar-se campeão da Taça Guanabara na temporada, o primeiro título depois de três vexames em competições nacionais e internacionais.

Bastaram dois minutos para o Rubro-Negro levar perigo à defesa do Cruz Maltino no clássico. Arrascaeta acertou a trave do goleiro Léo, levando ao delírio a galera no Maracanã. O Flamengo foi superior no início do jogo, pressionando e trocando mais passes. O Vasco, por outro lado, tinha dificuldades em sair jogando.

A melhor chance dos visitantes aconteceu aos 11 minutos, com a bola na trave de Pedro Raul. Um minuto depois, Pedro mandou a bola por cima ado gol.

Pela segunda vez, Pedro Raul mandou a bola na trave do goleiro Santos. O atacante aos 25 minutos aproveitou a cobrança de falta próximo da área. Da metade do primeiro tempo até o intervalo, o Vasco mostrou poder de reação com duas bolas na trave e pressão no campo de ataque e saída de bola.

Sem sucesso, os times foram para o vestiário no empate sem gols depois de três chutes na trave, um do Flamengo e dois do Vasco.

SEGUNDO TEMPO

Se o primeiro tempo foi quente, o segundo foi ainda mais decisivo. O Flamengo adotou uma postura ofensiva, assim como o Vasco. Como resultado, Pumita Rodríguez acertou em cheio as redes do goleiro Santos com apenas três minutos no relógio. Após o corte de Fabrício Bruno, Puma ficou com a sobra e, de fora da água, fez um golaço.

Assista ao gol do Vasco.

Puma Rodríguez meteu uma senhora cacetada pro gol!!!!! QUE GOLAÇO DO VASCO!!! pic.twitter.com/0zhAiaxPU8 — benassi (@sccp_b1) March 5, 2023

O Flamengo tentou responder na sequência, mas esbarrou na defesa do Vasco. O gol fez bem para o Gigante da Colina, que conseguiu apertar o adversário e deixa-lo sem espaços.

Os dois treinadores optaram por substituições no meio de campo e ataque para movimentar o jogo. Se até os 21 minutos nenhuma grande chance saiu para os dois times, o pênalti marcado para o Vasco aos 23 minutos colocou fogo no Clássico dos Milhões.

Pedro Raul assumiu a responsabilidade mas, para a surpresa dos flamenguistas e vascaínos, o goleiro Santos defendeu a cobrança.

Após a defesa, a torcida do Flamengo tomou conta do Maracanã. O time ganhou o gás necessário para jogar.

Assista a defesa do pênalti.

Santos defende cobrança de pênalti de Pedro Raul e os jogadores do #Flamengo foram celebrar com o goleiro. Torcida explodiu com a defesa! pic.twitter.com/w3rGH3Zqen — Isabelle Costa (@bellexcosta) March 5, 2023

Everton chegou bem aos 35 minutos para os anfitriões. Após a cobrança de escanteio, Cebolinha acertou o ângulo do gol, mas o goleiro Léo Jardim voou na bola para a defesa.

Gabigol teve outra boa chance para o Flamengo aos 35. O atacante ficou sozinho na área mas, mesmo após a dividida, a defesa do Gigante da Colina fez o corte.

No finalzinho da segunda etapa, pressão total do Flamengo. O Vasco só tinha como objetivo segurar o placar para somar os três pontos e garantir a classificação até as quartas de final no Campeonato Carioca. O Mengo seguiu melhor na reta final, mas nada feito.

No fim das contas, o Vasco conseguiu a vitória por 1 a 0 no Clássico dos Milhões.

