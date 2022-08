Resultados dos jogos do Brasileirão hoje neste sábado (13/08)

Todas as quatro divisões do Campeonato Brasileiro apresentaram confrontos neste sábado, 13 de agosto, por diferentes rodadas da temporada. O Derby Paulista, além do líder Cruzeiro em campo, marcam os resultados dos jogos do Brasileirão hoje, além do futebol internacional com Messi e Neymar em campo.

Então, confira os resultados do futebol neste sábado.

Resultados dos jogos do Brasileirão – 13/08/22

O segundo turno já começou no Brasileirão da Série A e B, com rodadas diferentes em cada divisão. Na primeira, o clássico entre Corinthians e Palmeiras marcou o fim de semana com muita qualidade em campo.

Na segunda divisão, entretanto, o líder Cruzerio tropeçou diante da Chapecoense, mas segue na liderança da tabela, pronto para conquistar o acesso até a elite do futebol.

Confira a seguir todos os resultados dos jogos do Brasileirão hoje.

Corinthians e Palmeiras terminou em 0 x 1 – Resultados dos jogos do Brasileirão

Em dia de Derby Paulista, a torcida não se aguenta com tamanha animosidade. Neste sábado, o Corinthians recebeu o Palmeiras na Neo Química Arena, na faixa das 19h, pela 22ª rodada do Brasileirão na elite do futebol.

O primeiro tempo trouxe um Corinthians motivado a buscar a vitória. Róger Guedes e Yuri Alberto se destacaram, mas sem conseguir o objetivo final: abrir o placar do clássico paulista. O Palmeiras, por outro lado, pouco chegou até o campo do adversário. Mesmo assim, conseguiu se segurar. O primeiro tempo foi tranquilo.

No segundo tempo, entretanto, o erro do Corinthians custou muito caro. Roni acertou contra o seu próprio gol aos 29 e, com isso, o Palmeiras levou a vitória para casa, garantindo-se ainda mais a liderança do Brasileirão. Minutos atrás, Piquerez e Wesley chegaram a fazer boa jogada após a falha de Fagner, mas o triunfo final foi do jogador corintiano.

Com 48 pontos, o Verdão tem nove pontos de vantagem na liderança. O Timão permanece com 39 na vice-liderança do Brasileirão.

Erro de Fagner no início da jogada e gol contra de Roni na Neo Química Arena. Corinthians 0 – 1 Palmeiras pic.twitter.com/Hu82tNKdML — Time do Povo (@povotime1910) August 13, 2022

Vasco 3 x 1 Tombense

Jogando em casa, em São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco venceu o Tombense neste sábado, pela 24ª rodada do Brasileirão da Série B, na faixa das onze horas da manhã.

Com apenas 4 minutos, Andrey marcou o primeiro gol do Cruz Maltino. Até o fim da primeira etapa, a partida seguiu equilibrada entre os dois oponentes. Os anfitriões, entretanto, conseguiram ampliar com gol de Marlon aos 40 minutos.

Aos 28 do segundo tempo, Andrey ampliou para o Vasco. O Tombense só descontou 40 com Matheus. Nos acréscimos, Paulo foi expulso e deixou o elenco mineiro com um a menos. Apito final deixou o placar em 3 x 1 para o Vasco.

Com o resultado, o Vasco aparece na 4ª posição com 42 pontos. Já a Tombense segue na 8ª posição com 33 pontos.

GOL DO VASCO! Gol de Andrey Santos! O Tombense sai jogando errado, Eguinaldi fica com a bola e toca para Palacios. O atacante faz o passe de primeira para Andrey, que finaliza para marcar o terceiro gol!#VascoDaGama #SerieB pic.twitter.com/23hBuyDkw3 — Gols da Rodada (@golsdarodada29) August 13, 2022

Cruzeiro 1 x 1 Chapecoense

Líder da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro tropeçou diante da Chapecoense neste sábado, jogando no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 24ª rodada da competição, na faixa das 16h30, horário de Brasília.

Surpreendendo os torcedores, a Chape conseguiu abrir o placar aos 6 minutos com Felipe Ferreira. A partir daí, o clube mineiro mostrou-se um pouco perdido dentro de campo, mas logo conseguiu retomar o bom desempenho. Aos 49 minutos, deixou tudo igual com gol de Oliveira.

Mesmo com a derrota, o Cruzeiro segue líder da Série B com 53 pontos, enquanto a Chapecoense continua em 15º lugar com 26 pontos, com três pontos a mais do que o primeiro da zona de rebaixamento.

Gol do Oliveira eu Gostummmm Cruzeiro 1×1 Chapecoense pic.twitter.com/zNlyBNjl1H — Info Celeste (@CruzeiroIC) August 13, 2022

Jogos de futebol internacional

Separamos os destaques deste sábado, 13 de agosto, no futebol internacional, para o torcedor acompanhar. Teve Neymar e Messi juntos no Campeonato Francês, além de goleada do Arsenal em cima do Leicester, com direito à dois gols de Gabriel Jesus.

Acompanhe todos os resultados dos principais jogos de futebol internacional hoje a seguir.

Arsenal 4 x 2 Leicester

Com Gabriel Jesus em campo, o Arsenal recebeu o Leicester no Emirates Stadium, em Londres, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês na nova temporada.

Jesus, astro brasileiro e nova contratação do clube, marcou aos 23 minutos. Mais tarde, aos 35, ampliou o resultado para o time vermelho para fechar o primeiro tempo com vantagem.

No segundo tempo, Saliba fez contra aos 8 minutos ao Leicester. Xhaka respondeu dois minutos depois, dando novamente a vantagem ao Arsenal. Novamente o Leicester respondeu aos 29 minutos com Maddison.

Para fechar com chave de ouro o placar, Gabriel Martinelli fez 4 x 2 com gol aos 30 minutos, garantindo o segundo triunfo neste início de temporada ao Arsenal. O time está na vice-liderança com 6 pontos, enquanto o Leicester vem em 14º lugar com 1 ponto.

Confira no vídeo os melhores momentos do jogo do Arsenal hoje.

Barcelona 0 x 0 Rayo Vallecano

A estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol neste sábado foi decepcionante para o torcedor. Isso porque, jogando contra o Rayo Vallecano no Camp Nou, em Barcelona, os times não saíram do zero a zero.

O jogo não teve grandes desafios aos dois times. De um lado, o Barcelona mostrou-se superior no ataque, com Dembele, Raphinha e Lewandowski com a camisa titular. A escalação do técnico Xavi, no entanto, não foi necessária para trazer os três pontos para casa neste sábado, já que apresentaram muitos erros no ataque. Muitas das vezes, inclsuive, o ataque esbarrou na marcação do Rayo.

Nos acréscimos do segundo tempo, Busquets foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo dentro de campo. Com o placar final no empate sem gols, os times somaram apenas 1 ponto para cada, aparecendo na 5ª e 6ª posição da tabela.

PSG 5 x 2 Montpellier

Pela segunda rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebeu o Montpellier neste sábado, na faixa das quatro da tarde, no Parc des Princes. O resultado, mais uma vez, mostrou porque o PSG é o favorito no futebol francês.

Com Neymar e Messi titulares, o grupo logo mostrou para que veio. Sacko marcou contra aos 39, mas aos 43 minutos do primeiro tempo Neymar caiu na área e o pênalti ao clube da casa foi assinalado. O craque brasileiro converteu e ampliou ao time parisiense.

No comecinho do segundo tempo, Neymar ampliou para o PSG. Aos 13 minutos, Khazri marcou o primeiro para o Montpellier. O grupo visitante, entretanto, foi engulido taticamente pelo adversário, que com Mbappé marcou o quarto gol.

Renato Sanches marcou o quinto gol aos 42, enquanto Tchato descontou nos acréscimos. Com o apito fina, outra goleada do PSG neste início da temporada.

Pelo resultado de 5 x 2, o time de Paris segue líder com 6 pontos com duas vitórias, enquanto o Montpellier aparece em 8º lugar com 3 pontos, uma vitória.

GOL DO NEYMAR JÚNIOR DE PÊNALTI 🔥 pic.twitter.com/DZdeXMM55C — editor do neymar jr (@l7ney) August 13, 2022

Casa Pia 0 x 1 Benfica

Valendo a segunda rodada do Campeonato Português, Benfica e Casa Pia se enfrentaram neste sábado, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. O resultado foi feliz para o grupo de Lisboa.

Pronto para assumir a liderança, o Benfica entrou em campo confiante neste sábado. Mesmo jogando contra um adversário mais fraco, o comandante Roger Schmidt não poupou jogadores. Mesmo tendo domínio da partida, o Benfica só conseguiu abrir o placar no segundo tempo, aos 13 minutos com Gonçalo Ramos.

Nos acréscimos, próximo ao fim do jogo, Otamendi recebeu o vermelho direto por falta gravíssima. Apito final, o placar de 1 x 0 para o Benfica garantiu a liderança ao time, a segunda vitória seguida na competição. Enquanto isso, o Casa Pia está em 11º com 1 ponto.

Grande trabalho de Rafa e Gonçalo Ramos no golo do Benfica.

pic.twitter.com/wLZgyJL963 — Bonifácio ™ (@SLBonifacio) August 13, 2022

