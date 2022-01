River-PI x Corisabbá: onde assistir e horário do jogo de hoje – 20/01

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Piauiense, as equipes de River-PI x Corisabbá entram em campo nesta quinta-feira, 20/01, a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio Albertão. Com transmissão ao vivo do jogo, saiba onde assistir.

Quando vai ser River-PI x Corisabbá?

Pela segunda rodada do Campeonato Piauiense, a partida começa às 20h desta quinta-feira (horário de Brasília), 20 de janeiro de 2022, no Estádio Albertão localizado na cidade de Teresina, no estado do Piauí, no Brasil.

Onde assistir ao jogo do River-PI? O Eleven Sports da Federação de Futebol do Piauí (FFP TV) vai transmitir o jogo de hoje ao vivo pelo site oficial de graça para todo o público e também pelo aplicativo do Eleven Sports.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports de graça para todo o Brasil

Logo na primeira rodada, o River não teve a estreia que gostaria. Isso porque o elenco acabou ficando no empate diante do Oeirense, deixando a desejar nos gramados. Agora, pela segunda rodada do Campeonato Piauiense, espera retomar o bom desempenho e quem sabe assim subir na classificação, já que está em 5º lugar com um ponto.

Enquanto isso, o Corisabbá também ficou no empate diante do Altos por 2 a 2. Mesmo com o alto número de gols em campo, os times não conseguiram alterar o placar. Dessa maneira, o time visitante espera conquistar os três pontos para levar para casa em comemoração da torcida. Por fim, está em 4º com 1 ponto.

Escalações de River-PI e Corisabbá:

Nenhuma das equipes tem baixas para o confronto desta quinta-feira, o que promete movimentar ainda mais em campo as duas partes.

Provável escalação de River-PI: Yan; Lê Santos, Jomar, Nilo, Edinaldo; Marlon, Gleisinho, Bruno Gomes, Marciano; Juninho, André Rosa

Provável escalação de Corisabbá: Francisco; José Laerth, Francisco de Assis, Paulo Martins, Jonathan; Esdras, Pedro Henrique, Jailton, Icassio; Roger, Erverson

