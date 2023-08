Roger Guedes vai jogar hoje pelo Corinthians ou não?

Roger Guedes aceitou a proposta do clube Al-Rayyan e em breve assumirá sua posição no clube do Catar. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 1 de agosto, dia em que o timão enfrenta o Newells Old Boy nas oitavas de final da Sul-Americana. Com a nova contratação, torcedor ainda vai ver o Roger Guedes jogar pelo Corinthians hoje ou não?

Roger Guedes saiu do Corinthians

O atacante Roger Guedes, de 26 anos, aceitou a proposta do Al-Rayyan e a partir de hoje não vestira mais a camisa do Corinthians. Portanto, o atleta é mais um desfalque para o elenco de Vanderlei Luxemburgo.

O brasileiro vai estrear no Qatar Stars League temporada 2023-2024, que terá início em 16 de agosto de 2023, nos estádios da Copa do Mundo.

Contratado em 2023, o jogador se tornou ídolo dos corintianos com 126 jogos e 43 gols marcados. Só na Neo Química Arena, em Itaquera, ele marcou 31 gols - o último contra o Vasco com os portões fechados.

Os valores da ida de Guedes para o Catar ainda não foram divulgados, mas o jogador é dono de de 60% do seu passe.

O Al Rayyan foi fundado em 1967 após a fusão dos antigos clubes esportivos Al Rayyan e Al Nusoor. Os Leões, como são apelidados, ergueu o escudo da liga pela última vez na temporada 2015-16, que foi seu primeiro título em 21 anos.

Próximos jogos do Corinthians:

Newell's Old Boys x Corinthians - CONMEBOL Sul-Americana

Data: 01/08, 21h30 (de Brasília)

Internacional x Corinthians - Brasileirão

Data: 05/08, 18h30 (de Brasília)

Newell's Old Boysx Corinthians - CONMEBOL Sul-Americana

Data: 08/08, 21h30 (de Brasília)

Veja onde assistir o jogo hoje.