Roma x Bologna: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (11/04)

Roma e Bologna se enfrentam neste domingo (11) a partir das 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam vencer o confronto de hoje para subir na tabela de classificação. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Roma x Bologna: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em três lugares:

Canal Band, na tv aberta. SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 19, OI:960/607

No canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

Streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe da Roma aparece em 7º com cinquenta e um pontos. Depois de brigar pela liderança do Campeonato Italiano e ser dado como um dos favoritos ao título, a equipe da capital italiana caiu de rendimento e agora precisa retomar o bom futebol. Dessa maneira, se vencer, desbanca a Lazio, mas precisando torcer por um tropeço da adversária. Então, em seu plantel, Cristante, Spinazzola, Smalling, Kumbulla e El Shaarawy são baixas.

Enquanto isso, o Bologna conseguiu escapar do rebaixamento, aparecendo em 11º com trinta e quatro pontos. Agora, tem que manter-se no meio da tabela ou, quem sabe, finalizar a temporada na parte de cima próximo de garantir uma vaga em competições internacionais. Por fim, Tomiyasu, Hickey, Medel e Santander estão indisponíveis.

Outros jogos do Campeonato Italiano

Pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, outros jogos também acontecem. Então, veja quais são e os horários

Spezia 3 x 2 Crotone

Parma 1 x 3 Milan

Udinese 0 x 1 Torino

Inter de Milão x Cagliari – 07h30

Verona x Lazio – 10h

Juventus x Genoa – 10h

Sampdoria x Napoli – 10h

Fiorentina x Atalanta – 15h45

Benevento x Sassuolo – Segunda-feira – 15h45

Possíveis escalações de Roma x Bologna

Possível Roma: Pau Lopez; Calafiori, Mancini, Ibãnez; Villar, Peres, Diawara, Vereout; Pellegrini; Dzeko, Pedro.

Possível Bologna: Skorupski (Ravaglia); Danilo, Dijks, Tomiyasu, Soumaoro; Domínguez, Schouten; Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

