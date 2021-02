Rot-Weiss Essen x Bayer Leverkusen: onde assistir e escalações (02/02)

Rot-Weiss Essen e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (02), às 14h30, no Stadion Essen, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. Em jogo único, quem vencer o confronto avança para a próxima fase da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Rot-Weiss Essen x Bayer Leverkusen: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Rot-Weiss Essen x Bayer Leverkusen

Para a equipe da casa, nenhuma alteração deve ser feita no time titular já que não existem novas lesões identificadas.

Possível Rot-Weiss: Davari; Plechaty, Heber, Hahn, Grund; Grote; Young, Harenbrock, Kehl-Gómez, Kefkir; Engelmann.

Ao time do Leverkusen, Moussa Diaby não treinou no último fim de semana por conta de lesão. Já Bailey segue afastado. Porém, Sven Bender e Jeremie Frimpong seguem como dúvida.

Possível Bayer Leverkusen: Hradecky; Wendell, Lars Bender, Tah, Tapsoba; Sinkgraven, Demirbay, Aránguiz; Wirtz, Lucas Alario, Schick.

Confira os jogos da Copa da Alemanha

Além disso, o meio da semana também recebe outros jogos pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. Então, confira todos os confrontos.

Holstein Kiel x Darmstadt 98 – 14h30

Borussia Dortmund x Paderborn – 16h45

Werder Bremen x Greuther Fürth – 16h45

Wolfsburg x Schalke 04 – Quarta-feira – 14h30

RB Leipzig x Bochum – Quarta-feira – 14h30

Jahn Regensburg x. Colônia – Quarta-feira – 16h45

Stuttgart x Borussia Mönchengladbach – Quarta-feira – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe anfitriã disputa a quarta divisão do futebol alemão. Neste momento, aparece em segundo lugar no grupo Oeste, com cinquenta e quatro pontos. Além disso, possui dezesseis vitórias, seis empates e nenhuma derrota. Se vencer o confronto de hoje, garante uma classificação que entrará para a história do clube.

Por outro lado, o Leverkusen está na elite do Campeonato Alemão. Em 5º lugar com trinta e dois pontos, o time briga pela liderança com Bayern de Munique e RB Leipzig. Entretanto, depois de alcançar o topo e permanecer por algumas rodadas, a equipe caiu de rendimento e não conseguiu se manter. Por fim, na Liga Europa, enfrenta o Young Boys pela segunda fase.