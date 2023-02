Saiba em qual canal jogo do Porto x Sporting e como assistir ao vivo hoje

As equipes de Sporting e Porto protagonizam o clássico português entre Dragões e Leões neste domingo, 12 de fevereiro, pela 20ª rodada do Campeonato Português. Com início às 15h (Horário de Brasília), a bola vai rolar no jogo do Porto hoje Estádio de Alvalade, em Lisboa. Aqui está tudo o que você precisa saber para acompanhar o clássico.

O embate entre Dragões vs Leões no futebol português foi disputado em 97 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O time do Porto tem a vantagem, com 41 vitórias, além de 29 empates e apenas 27 triunfos para o Sporting.

Qual é o canal que vai passar o jogo do Porto hoje?

ESPN 3 e Star Plus transmitem o jogo do Porto e Sporting hoje, às 15h, horário de Brasília.

A emissora está disponível somente na TV paga. Assinantes de todo o Brasil podem acompanhar o clássico português neste domingo através do televisor. Basta sintonizar para curtir ao vivo.

Os canais ESPN são os responsáveis pelos direitos de transmissão do Campeonato Português na temporada.

Outra opção é a plataforma de streaming Star +, serviço da Disney para todo o Brasil. Por diferentes pacotes, a plataforma exibe o duelo através do navegador e no aplicativo para TV, celular e tablet. Somente assinantes tem a opção de acompanhar o conteúdo, como o jogo do Porto e Sporting hoje.

Horário : 15h (Horário de Brasília)

: 15h (Horário de Brasília) Local : Estádio de Alvalade, em Lisboa

: Estádio de Alvalade, em Lisboa Onde assistir jogo do Porto x Sporting: ESPN 3 e e Star +

LEIA: Quais são os maiores campeões do Campeonato Português?

Escalações do jogo do Sporting x Porto hoje:

Daniel Bragança segue fora do plantel do Sporting.

Provável escalação do jogo do Sporting hoje: Adán; Inácio, Coates, Juste; Santos, Morita, Ugarte, Esgaio; Pote, Chermiti e Edwards.

Meixedo e Eustáquio estão indisponíveis.

Provável escalação do jogo do Porto hoje: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mmarcano, Sanusi; Grujic, Franco, Uribe, Galeno; Taremi e Martínez.

Rodada do Campeonato Português

Além do jogo do Porto hoje, outros embates serão realizados pela vigésima rodada do Campeonato Português na temporada.

Como o Benfica jogou no meio da semana, pela Taça de Portugal, não entra em campo neste fim de semana.

Sexta-feira, 10/02:

Vizela 0 x 0 Chaves

Sábado, 11/02:

Arouca 1 x 0 Santa Clara

Vitória SC 1 x 0 Portimonense

Domingo, 12/02:

Famalicão x Gil Vicente - 12h30

Sporting x Porto - 15h

Marítimo x Braga - 17h30

Segunda-feira, 13/02:

Rio Ave x Estoril - 16h

Boavista x Casa Pia - 18h15

