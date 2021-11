Saiba onde assistir ao jogo da Finlândia x França hoje ao vivo (16/11)

Com a participação confirmada na Copa do Mundo de 2022, a França visita a Finlândia nesta terça-feira, 16/11, pela última rodada das Eliminatórias às 16h45 (horário de Brasília), pelo grupo D no Estádio Olímpico de Helsinque. Confira onde assistir ao vivo o jogo da França hoje.

Onde assistir jogo da Finlândia x França hoje: O jogo da Finlândia e França hoje terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, além da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Quando vai ser: 16 de novembro de 2021

16 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Helsinque, cidade de Helsinque, na Finlândia

Estádio Olímpico de Helsinque, cidade de Helsinque, na Finlândia TV: TNT

TNT LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

França classificada e Finlândia na busca pela repescagem

Com apenas 11 pontos, a Finlândia não tem mais chances de se classificar de forma direta. Por isso, ocupando a vice-liderança, precisa vencer o confronto desta terça-feira se quiser confirmar a sua participação na repescagem europeia e, quem sabe, disputar uma vaga no Mundial do ano que vem.

Em toda a competição venceu três jogos, empatou dois e perdeu também dois.

Enquanto isso, a França já está classificada para a Copa do Mundo de 2022 no Catar depois de terminar em primeiro lugar com 15 pontos, ou seja, não pode mais ser alcançada por nenhuma das outras equipes no grupo D. Dessa maneira, o técnico Deschamps deve mesclar a sua escalação para cumprir tabela e apenas fechar a classificação com vitória.

Escalações de Finlândia x França:

Na equipe finlandesa, Raitala foi expulso na rodada passada e por isso não pode jogar o confronto desta terça.

Enquanto isso, os franceses não possuem novas baixas.

Provável escalação da Finlândia:

Hradecky; Hamalainen, O’Shaughnessy, Vaisanen, Ivanov, Arajuuri; Kamara, Schuller, Lod; Forss, Teemu Pukki

Provável escalação da França:

Lloris; Koundé, Zouma, Hernández; Tchouaméni, Pavard, Rabiot, Digne; Griezmann, Ben Yedder, Benzema (Mbappé)

