Saiba onde assistir ao jogo do RKC Waalwijk x Ajax hoje e horário (21/11)

Buscando retomar a liderança do Campeonato Holandês, o Ajax visita o RKC Waalwijk neste domingo, 21/11, a partir das 12h45 (horário de Brasília) pela décima terceira rodada no Mandemakers Stadion. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir o jogo do Ajax hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Ajax hoje ao vivo: O jogo do RKC Waalwijk e Ajax terá transmissão ao vivo do Fox Sports na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 21 de novembro de 2021

Horário: 12h45 (horário de Brasília)

Local: Mandemakers Stadion, cidade de Waalwijk, na Holanda

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Com apenas duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas, o elenco do RKC Waalwijk aparece em décima quarta posição do Campeonato Holandês com 11 pontos. Dessa maneira, buscando subir na classificação para escapar de vez do rebaixamento, os anfitriões precisam da vitória hoje seja como for. Nas últimas duas rodadas, perdeu e empatou.

Enquanto isso, o Ajax tem como principal objetivo no jogo de hoje reconquistar a liderança. Em segundo lugar com 27 pontos, entra no confronto de hoje com todo o gás necessário para bater o adversário e, de quebra, chegar ao topo novamente para de lá nunca mais sair. Nas últimas duas rodadas, tem tropeçado com empates, o que prejudica o seu rendimento nos gramados. Ao todo, venceu oito jogos, empatou três e perdeu um.

Escalações de RKC Waalwijk x Ajax:

O elenco do Ajax é o grande favorito para vencer o confronto deste domingo. Além de contar com o melhor elenco, tem também o melhor desempenho em campo e, por isso, deve garantir também os três pontos.

RKC: Vaessen; Adewoye, Touba, Meulensteen; Anita, Oukili, Gaari, Buttner; Bakari, Odgaard, Kramer

AJAX: Pasveer; Timber, Mazraoui, Martínez, Blind; Gravenberch, Álvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller

