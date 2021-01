Saiba onde assistir aos Campeonatos Estaduais de 2021

Os Campeonatos Estaduais de 2021 começam em fevereiro. Este ano, com a pandemia do coronavírus, muitos questionaram o cancelamento dos torneios, mas nada foi alterado. Então, saiba onde assistir cada um deles.

Onde assistir aos Campeonatos Estaduais?

De acordo com informações do UOL Esporte, a Rede Globo possui contrato detendo os direitos de imagens e jogos com o Campeonato Mineiro, Paulista, Catarinense, Goiano e Gaúcho. Além disso, o Pernambucano também está com a emissora disponível até o ano de 2022.

Ou seja, você tem a opção de assistir as partidas destes torneios através dos canais Globo, na tv aberta, no Sportv, Sportv 2 e 3 pela tv fechada, ou também pelo Premiere, o pacote mensal.

Para o Sergipano, a transmissão fica por conta da Rede Record, na afiliada TV Atalaia. A Rede TV fica com o Campeonato Candango, do Distrito Federal.

Campeonatos Estaduais sem transmissão

Ainda em estágio de negociação, o Campeonato Carioca, que teve as suas regras alteradas este ano, está sem transmissão. Por enquanto, SBT e Rede Globo disputam para ver quem leva, segundo o site UOL. Também é assim com o Baiano e Paraense, ambos em discussão com a TV Globo, como informou o site de notícias.

Em definitivo, o Paranaense e Alagoano seguem sem acordo. Se propostas aparecerem, é provável que a Federação aceite.

Início dos Estaduais

Ademais, todos os Estaduais começam em fevereiro, sendo assim alguns no começo do mês e outros ao final. Contudo, fases preliminares como a do Carioca podem acontecer em janeiro, devido ao grande números de jogos marcados. Confira, então, todas as datas dos Campeonatos Estaduais de 2021.

Paulista – 28 de fevereiro

Carioca – 16 de janeiro fase preliminar / 28 de fevereiro parte principal

Paranaense – 28 de fevereiro

Goiano – 13 de janeiro

Candango – 20 de fevereiro

Mineiro – 28 de fevereiro

Alagoano – 20 de fevereiro

Baiano – 21 de fevereiro

Cearense – 10 de fevereiro

Gaúcho – 27 de fevereiro

Catarinense – 24 de fevereiro

Sergipano – 20 de fevereiro

Paraense – 27 de fevereiro

Amapaense – 6 de abril

Amazonense – 27 de fevereiro

Capixaba – 27 de fevereiro