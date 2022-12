Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol nesta quinta-feira - 29/12

Nesta quinta-feira, 29 de dezembro, uma agenda recheada de futebol internacional está disponível. Saiba quais são os jogos de hoje para assistir e como acompanhar cada um deles na televisão ou online.

O Atlético de Madrid entra em campo para enfrentar o Elche, enquanto o Sporting, no Campeonato Português, joga contra o Paços de Ferreira por partida que é o favorito.

Agenda de jogos de hoje

Na última semana do ano, não tem jogos do futebol brasileiro para acompanhar. Apenas o calendário europeu realiza disputas entre a temporada.

Com o fim da Copa do Mundo, as competições em todo o mundo estão voltando aos poucos. No Brasil, a Copinha será o primeiro compromisso das equipes, no torneio de base. Enquanto isso, somente os europeus é que disputam os três pontos na competição.

Confira os jogos de hoje e como assistir cada um deles.

CAMPEONATO FRANCÊS

Lorient x Montpellier - 13h (Sem transmissão)

Reims x Rennes - 15h (Star +

Nice x Lens - 17h (Star +)

Olympique de Marseille x Toulouse - 17h (Star +)

CAMPEONATO ESPANHOL

Girona x Rayo Vallecano - 13h (Star +)

Betis x Athletic Bilbao - 15h15 (ESPN 4 e Star +)

Atlético de Madrid x Elche 17h30 (ESPN e Star +)

CAMPEONATO PORTUGUÊS

Gil Vicente x Santa Clara - 14h (Sem transmissão)

Estoril x Boavista - 16h (Sem transmissão)

Sporting x Paços Ferreira - 18h15 (ESPN 4 e Star+)

CAMPEONATO TURCO

Sivasspor x Galatasaray - 11h (Star +)

Besiktas x Adana Demirspor - 14h (Star +)

CAMPEONATO INGLÊS 2ª DIVISÃO

Millwall x Bristol City - 16h45 (Star+)

Blackpool x Sheffield United - 17h15 (ESPN 2 e Star+)

CAMPEONATO INDIANO

Hyderabad FC x Northeast United FC - 14h (OneFootball)

