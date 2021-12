Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, ao vivo na TV – 29/12

Uma programação com futebol internacional nesta quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, promete trazer diferentes partidas de campeonatos durante o dia para o torcedor acompanhar. Dessa maneira, confira quais são os jogos de hoje ao vivo para assistir pelo horário de Brasília.

Jogos de hoje, quarta-feira, e onde assistir ao vivo

Os principais campeonatos de futebol no Brasil chegaram ao fim, sendo apenas as competições regiões e os torneios internacionais que continuam em todo o vapor. Na Inglaterra, o futebol inglês continua com as partidas até o começo do próximo ano, sendo o chamado Boxing Day, um especial de Natal e Ano Novo com partidas acontecendo.

Dessa maneira, selecionamos uma programação completa com horários, eventos e onde assistir ao vivo cada um deles para o torcedor não perder nada e nenhum lance. Assim, confira os jogos de hoje e onde assistir ao vivo.

Campeonato Inglês

Chelsea x Brighton – 16h30 – ESPN Brasil e Star +

Brentford x Manchester City – 17h15 – Star +

Campeonato Português

Famalicão x Belenenses SAD – 14h – Sem transmissão

Vitória SC x Boavista – 16h – Sem transmissão

Sporting x Portimonense – 18h – Fox Sports e Star +

Campeonato Chinês – Jogos de hoje ao vivo

Guangzhou R&F FC x Xangai Port FC – 09h – OneFootball

Campeonato Indiano – Jogos de hoje ao vivo

ATK Mohun Bagan x FC Goa – 11h – OneFootball

