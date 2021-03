Salgueiro x Santa Cruz – 11/3/21: onde assistir jogo da Copa do Nordeste

Em duelo de pernambucanos, Salgueiro e Santa Cruz abrem a terceira rodada da Copa do Nordeste de 2021. Às 18h (horário de Brasília), desta quinta-feira (11), as equipes se enfrentam no Estádio Cornélio de barros, popularmente conhecido como Salgueirão, localizado na cidade de Salgueiro, no Estado de Pernambuco. Com duas derrotas nos dois jogos, ambas equipes buscam seus primeiros pontos no torneio.

Salgueiro x Santa Cruz : como assistir ao vivo

Onde assistir Salgueiro x Santa Cruz – Nordeste FC

A partida desta quinta (11) na Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibida na tv fechada. O torcedor que quiser assistir ao jogo, pode acompanhar na internet, mas pela plataforma streaming do Nordeste FC.

No entanto, o sistema de pay-per-view da plataforma da competição é paga, e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Como os clubes chegam para o jogo?

Com duas derrotas na duas primeiras rodadas, o Salgueiro busca seus primeiros pontos na Copa do Nordeste 2021. Na rodada de estreia, o clube perdeu para o Bahia, por 3 a 2. Já no jogo seguinte, o revés foi diante do 4 de Julho, por 1 a 0. No entanto, além do torneio regional, a equipe disputa o Campeonato Pernambucano, mas divide os focos das duas competições com a Copa do Brasil. Isso porque no próximo dia 17, o clube enfrenta o Corinthians, pela primeira fase da competição nacional.

Assim como seus rivais, o Santa Cruz também perdeu os dois jogos da Copa do Nordeste. No primeiro jogo, revés para o para o Vitória, por 2 a 0, e logo depois, derrota diante do ABC pelo placar mínimo. Zerado no torneio, o Santinha também busca seus primeiros pontos na competição.

Onde será Salgueiro x Santa Cruz?

A partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2021, será realizada no Estádio Cornélio de barros, o Salgueirão, localizado na cidade de Salgueiro, no Estado de Pernambuco.

Quais os jogos da 3ª rodada da Copa do Nordeste?

Salgueiro x Santa Cruz – 18h

13/3

Vitória x Bahia – 16h

Altos x Ceará – 16h

Fortaleza x Treze – 18h15

ABC x Confiança – 18h15

Botafogo-PB x Sampaio Corrêa – 20h30

14/3

CSA x CRB – 18h

17/3

Sport x 4 de Julho – 18

